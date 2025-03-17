MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...

18-21 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi alışveriş öncesi mercek altına alınıyor. Zincir markette bu hafta Salı ve Cuma günleri kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Ayakkabılık, çekmeceli komodin, banyo seti, manuel rondo, halı, alez, perde, masa örtüsü avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, 18-21 Mart BİM akteül ürünleri.