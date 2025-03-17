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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:01

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...

BİM aktüel 18-21 Mart tarihleri arasında alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Bu hafta cep telefonu ve para sayma makinesi ön plana çıkarken pek çok farklı kategoride büyük indirimler göz kamaştırıyor. Gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Çay makinesi, dondurucu, ekmek kızartma makinesi, doğrayıcı, soğuk tutucu makyaj dolabı, tartı gibi ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca, tencere setleri, kek kalıbı, çatak kaşık bıçak seti, ütü masası, çamaşır kurutmalık gibi ürünlerde büyük indirimler mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu...

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...

18-21 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi alışveriş öncesi mercek altına alınıyor. Zincir markette bu hafta Salı ve Cuma günleri kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Ayakkabılık, çekmeceli komodin, banyo seti, manuel rondo, halı, alez, perde, masa örtüsü avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, 18-21 Mart BİM akteül ürünleri.

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...
  • Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
  • Piliç Döner 700 g 159 TL
  • Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
  • Uzun Sosis 1000 g 85 TL
  • Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
  • Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL
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MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...
  • Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
  • Piliç Döner 700 g 159 TL
  • Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
  • Uzun Sosis 1000 g 85 TL
  • Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
  • Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...

  • Basmati Pirinç 69,50 TL
  • Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL
  • Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL
  • Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL
  • Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL
  • 800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...

21 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
  • Mikrodalga Fırın 1.990 TL
  • Stand Mikser 4.250 TL
  • Vakum Makinesi 999 TL
  • Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
  • Şarjlı Süpürge 4.950 TL
  • Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
  • Su Isıtıcı 999 TL