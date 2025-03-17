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MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
12:01
MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Mart: Cep telefonu, para sayma makinesi, manuel rondo, halı, ütü masası, kurutmalık...
BİM aktüel 18-21 Mart tarihleri arasında alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Bu hafta cep telefonu ve para sayma makinesi ön plana çıkarken pek çok farklı kategoride büyük indirimler göz kamaştırıyor. Gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Çay makinesi, dondurucu, ekmek kızartma makinesi, doğrayıcı, soğuk tutucu makyaj dolabı, tartı gibi ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca, tencere setleri, kek kalıbı, çatak kaşık bıçak seti, ütü masası, çamaşır kurutmalık gibi ürünlerde büyük indirimler mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu...