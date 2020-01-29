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  • Mutlaka izlemeniz gereken en iyi 100 bilim kurgu filmi hangileri? İşte gelmiş geçmiş en iyi 100 bilim kurgu filmi...

Mutlaka izlemeniz gereken en iyi 100 filmi hangileri? İşte gelmiş geçmiş en iyi 100 bilim kurgu filmi...

filmleri uzak ya da yakın gelecekle ilgili öykülerin ele alındığı çoğunlukla fütüristik uzay mekikleri, robotlar ve teknoloji eşliğinde yansıtılan film türü olarak bilinmektedir. Zaman yolculuğu, yabancı gezegenler gibi konuları ele alan en sevilen film türleri arasında yer alıyor. Sinemaseverlerin heyecanla izlediği bu film türü genellikle kurgusal öğeler içeriyor. Peki mutlaka izlememiz gereken, hayal gücümüzü genişletecek en iyi bilim kurgu filmleri nelerdir? İşte mutlaka izlemeniz gereken en iyi 100 bilim kurgu filmi...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 18:43

filmleri uzak ya da yakın gelecekle ilgili öykülerin ele alındığı çoğunlukla fütüristik uzay mekikleri, robotlar ve teknoloji eşliğinde yansıtılan film türü olarak bilinmektedir. Zaman yolculuğu, yabancı gezegenler gibi konuları ele alan en sevilen film türleri arasında yer alıyor. Sinemaseverlerin heyecanla izlediği bu film türü genellikle kurgusal öğeler içeriyor. Peki mutlaka izlememiz gereken, hayal gücümüzü genişletecek en iyi bilim kurgu filmleri nelerdir? İşte mutlaka izlemeniz gereken en iyi 100 bilim kurgu filmi...

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