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Haberler Yaşam Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:33

Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!

Tunceli'de evli M.K. sosyal medyada 'mutlu son masajı' tuzağına kandı. İletişime geçtiği kişilere önce göğüs ve dudak silikonu sigortası adı altında 50 bin TL yolladı! Çetenin "Mesajlarını ve ses kayıtlarını ailene göndereceğiz" tehdidi sonrası neye uğradığını şaşırdı! İşte detaylar…

DHA
Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!

Tunceli'de B.C. adlı erkek, sosyal medyada denk geldiği 'Mutlu son masajı' ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilere kanarak, kendisiyle ilgilenecek kadınlarla görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, 'teminat' adı altında parçalar halinde 50 bin TL gönderdi.

Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!

Kadının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca parasını geri isteyen B.C.'ye, yazışmaların ve ses kayıtlarının ailesine gönderileceği tehdidinden bulunularak tekrar para istendi.

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Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!

TEHDİT ÜZERİNE KREDİ ÇEKİP PARA GÖNDERDİ

Bunun üzerine B.C., kredi çekerek şüphelilere 170 bin TL daha gönderdi. Şebeke üyelerinin o parayla yetinmeyeceğini anlayan B.C., polise giderek şikayette bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden eskort ve masöz ilanı verdikleri, ilana koydukları yabancı uyruklu kişiler adına mağdurlara ulaşıp 'kapora' adı altında para alarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!

Çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin Kocaeli ve Denizli'deki adreslerine eş zamanlı 'Silikon' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, şebeke lideri M.K.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!

2 YILDA 50 MİLYON TL KAZANMIŞLAR!

Şüphelilerin 81 ilde faaliyet yürüttükleri ve bugüne kadar birçok kişiyi dolandırdıkları, bu yöntemle 2 yılda yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ayrıca, şebeke üyelerinin birbirleriyle yaptıkları görüşmeler de kayıt altına alındı. Şebeke üyelerinden olan ve mağdurlarla telefonda görüşme yapan kadının aylık 60 bin lira aldığı, maaşını az bulduğu için işten ayrılacağını söylediği, bunun üzerine yeniden anlaşma yapılarak elde edilen gelirden yüzdelik pay verilmesi yönünde anlaştıkları belirlendi.

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