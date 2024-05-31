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Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:33
Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!
Tunceli'de evli M.K. sosyal medyada 'mutlu son masajı' tuzağına kandı. İletişime geçtiği kişilere önce göğüs ve dudak silikonu sigortası adı altında 50 bin TL yolladı! Çetenin "Mesajlarını ve ses kayıtlarını ailene göndereceğiz" tehdidi sonrası neye uğradığını şaşırdı! İşte detaylar…