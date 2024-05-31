Mutlu son masajı tuzağına kandı başına gelmeyen kalmadı: Silikon sigortası bile yaptırmış!

2 YILDA 50 MİLYON TL KAZANMIŞLAR!

Şüphelilerin 81 ilde faaliyet yürüttükleri ve bugüne kadar birçok kişiyi dolandırdıkları, bu yöntemle 2 yılda yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ayrıca, şebeke üyelerinin birbirleriyle yaptıkları görüşmeler de kayıt altına alındı. Şebeke üyelerinden olan ve mağdurlarla telefonda görüşme yapan kadının aylık 60 bin lira aldığı, maaşını az bulduğu için işten ayrılacağını söylediği, bunun üzerine yeniden anlaşma yapılarak elde edilen gelirden yüzdelik pay verilmesi yönünde anlaştıkları belirlendi.