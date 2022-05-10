MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Yapılan açıklama şu şekilde:

Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,