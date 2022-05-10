Son dakika müzik yasağı hakkında gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte müzik yasağına düzenleme geldi. Pandemi süresince 24.00'dan sonra müzik yasağı getirilmişti. Yaz mevsiminin gelmesi, vaka sayılarının azalması ve turizm sezonunun gelmesiyle birlikte bu yasakta düzenlemeye gidildiği İçişleri tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzik yayını saatlerinde güncelleme yapıldı. Peki, müzik yayın yasağı kaçta başlıyor? İşte detaylar…