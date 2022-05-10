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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Müzik yayın yasağı kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 20:31

SON DAKİKA: Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Müzik yayın yasağı kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son dakika müzik yasağı hakkında gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte müzik yasağına düzenleme geldi. Pandemi süresince 24.00'dan sonra müzik yasağı getirilmişti. Yaz mevsiminin gelmesi, vaka sayılarının azalması ve turizm sezonunun gelmesiyle birlikte bu yasakta düzenlemeye gidildiği İçişleri tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzik yayını saatlerinde güncelleme yapıldı. Peki, müzik yayın yasağı kaçta başlıyor? İşte detaylar…

SON DAKİKA: Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Müzik yayın yasağı kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Müzik yasağı kalktı mı sorusu yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte gittikçe artmaktadır. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgeyle birlikte müzik yasağı saatini güncelledi. Böylece müzik yayın yasağı artık 24.00'te başlamıyor. Yasak, Koronavirüs pandemisi yüzünden getirilmişti. Peki, müzik yayın yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar…

SON DAKİKA: Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Müzik yayın yasağı kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Yapılan açıklama şu şekilde:

Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,

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SON DAKİKA: Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Müzik yayın yasağı kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı,

SON DAKİKA: Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Müzik yayın yasağı kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı,

SON DAKİKA: Müzik yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Müzik yayın yasağı kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği,

Hatırlatıldı.

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