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Haberler Yaşam Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:04

Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Nagihan Karadere hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Nagihan Karadere yer alacak. Yarışmanın hayranları Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir? İşte Nagihan Karadere hayatı…

Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alan Nagihan Karadere hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere oldu. Peki, Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan yaşında, nereli? İşte detaylar;

Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

NAGİHAN KARADERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

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Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.

NAGİHAN KARADERE ÖZEL HAYATI

Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.

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