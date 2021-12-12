Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alan Nagihan Karadere hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere oldu. Peki, Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan yaşında, nereli? İşte detaylar;