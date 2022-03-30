Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere dün akşam yarışmaya gözyaşlarıyla damga vurdu. Zorlu mücadele sonucu iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımının yarışmacısı Nagihan, uzun süredir görmediği kızını görme hayali kuruyordu ancak gelen fotoğrafla hayalleri suya düştü. Yarışmacı, yaşadığı hayal kırıklığı üzerine "babası bilerek göstermiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine Nagihan'ın eski kocası; Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor sorularıyla izleyicilerin gündemine oturdu. İşte merak edilenlerin yanıtı ve olayın perde arkası!