Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı. Uzun süre sonra kızının son halini görmeyi hayal eden Nagihan Karadere, kazandığı iletişim ödülünün mutluluğunu yaşayamadan hüsrana uğradı. Gelen mesajda kızının eski fotoğrafını gören ve bunun üzerine "babası bilerek göstermiyor" diye isyan eden Survivor Nagihan gecenin dikkat çeken ismi oldu. Bunun üzerine Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor soruları gündeme geldi. İşte Survivor Nagihan'ın eski kocası Uğur Gökçe hakkında merak edilenler…