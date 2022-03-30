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Haberler Yaşam Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 12:02

Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere dün akşam yarışmaya gözyaşlarıyla damga vurdu. Zorlu mücadele sonucu iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımının yarışmacısı Nagihan, uzun süredir görmediği kızını görme hayali kuruyordu ancak gelen fotoğrafla hayalleri suya düştü. Yarışmacı, yaşadığı hayal kırıklığı üzerine "babası bilerek göstermiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine Nagihan'ın eski kocası; Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor sorularıyla izleyicilerin gündemine oturdu. İşte merak edilenlerin yanıtı ve olayın perde arkası!

Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı. Uzun süre sonra kızının son halini görmeyi hayal eden Nagihan Karadere, kazandığı iletişim ödülünün mutluluğunu yaşayamadan hüsrana uğradı. Gelen mesajda kızının eski fotoğrafını gören ve bunun üzerine "babası bilerek göstermiyor" diye isyan eden Survivor Nagihan gecenin dikkat çeken ismi oldu. Bunun üzerine Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor soruları gündeme geldi. İşte Survivor Nagihan'ın eski kocası Uğur Gökçe hakkında merak edilenler…

Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

ÜNLÜLER TAKIMI İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU!

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve iletişim ödülünü barındıran oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu oyunun kazananı ise ünlüler takımı oldu.

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Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

Üst üste oynanan 3 dokunulmazlığı kazanmanın mutluluğunu yaşayan ünlüler takımı, iletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflara ve mesajlara kavuştu.

Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

NAGİHAN KARADERE İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ GÖRÜNCE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI!

İletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımında Nagihan'ın gözyaşları ödül heyecanını yarıda kesti.

Kızının eski fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğulan Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim, kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski, kızım burada dört yaşında. Babası bilerek yapıyor" dedi.

Nagihan Karadere’nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Nagihan “Babası bilerek göstermiyor” demişti!

NAGİHAN KARADERE'NİN ESKİ EŞİ UĞUR GÖKÇE KİMDİR?

Survivor Nagihan'ın kızı Ece Arven Gökçe'nin babası Uğur Gökçe'dir. Çift 2017 yılında boşandı. Yarışmaya katıldığından beri kızı Arven'i göremeyen Nagihan, kızının son halini görmek isterken eski bir fotoğrafıyla karşılaştı. Bunun üzerine "kızımın anlık fotoğrafını istiyorum, babası bilerek yapıyor" diye isyan etti.

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