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İle İlgili - Namaz Kılmanın Önemi Hakkında Hadisler

İslam dini için farz olarak buyrulan kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dinin en temel direği olarak adlandırılmaktadır. Sabah, öğle ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günlük beş vakit namaz mevcuttur. Belirli bir yaştan sonra herkesin bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Hadis kaynaklarında da namaz kılmanın önemi hakkında çok önemli bilgiler yer almaktadır. Namaz le ilgili ve önemine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte namaz kılmanın önemi ile ilgili hadisler…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 23:18
Namaz İle İlgili Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi Hakkında Hadisler

İslam'ın 5 şartından birisi de namazdır. Bu dine mensup herkese farz olarak buyurulmuştur. , sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamlarını taşır. Farsça'da ise "tâzim için eğilmek, kulluk, ibadet" anlamına gelmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de mutlak biçimde namaz kılınması gerektiğine yer verilmiştir. Aynı zamanda birçok hadis kaynağında da namaz kılmanın öneminden bahsedilmiştir. Namaz ile ilgili bu noktada birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. ve sözlere bu başlık altında yer verdik.

NAMAZ KILMAK İLE İLGİLİ HADİSLER

İslam dinine inanan herkesin yapması gereken ibadetlerin en başında yer alır. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmanın emrine defalarca yer verilmiş, hadis kaynaklarında da ne kadar önemli olduğu çeşitli sözlerle vurgulanmıştır.

Namazın kılınış şekline dair Kur'an'da ayrıntılı bilgi verilmemekle birlikte çeşitli ayetlerde kıraat kıyam ka'de kıble abdest rükû ve secde gibi namazın bazı şartlarına ve rükünlerine işaret edilmiştir.

Namaz İle İlgili Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi Hakkında Hadisler

"Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak), direği ise namazdır." (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

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Namaz İle İlgili Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi Hakkında Hadisler

"Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit (ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer." (İbn Hanbel, IV, 266)

Namaz İle İlgili Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi Hakkında Hadisler

"(Kıyamet günü) kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa (ne âlâ!) Ama (farz namazları tamam) değilse Yüce Allah, 'Kulumun nafilelerine bakın.' buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, 'Onunla farzları tamamlayın.' buyurur". (Nesâî, Salât, 9)

Namaz İle İlgili Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi Hakkında Hadisler

"Müslüman bir kimse mescitleri ve zikir için kendine yer-yurt edindiğinde, Allah onun bu durumuna, gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir." (İbn Mâce, Mesâcid, 19)

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