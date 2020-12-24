Namaz İle İlgili Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi Hakkında Hadisler

İslam'ın 5 şartından birisi de namazdır. Bu dine mensup herkese farz olarak buyurulmuştur. Namaz, sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamlarını taşır. Farsça'da ise "tâzim için eğilmek, kulluk, ibadet" anlamına gelmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de mutlak biçimde namaz kılınması gerektiğine yer verilmiştir. Aynı zamanda birçok hadis kaynağında da namaz kılmanın öneminden bahsedilmiştir. Namaz ile ilgili hadisler bu noktada birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Namaz ile ilgili hadisler ve sözlere bu başlık altında yer verdik.

NAMAZ KILMAK İLE İLGİLİ HADİSLER

İslam dinine inanan herkesin yapması gereken ibadetlerin en başında yer alır. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmanın emrine defalarca yer verilmiş, hadis kaynaklarında da ne kadar önemli olduğu çeşitli sözlerle vurgulanmıştır.

Namazın kılınış şekline dair Kur'an'da ayrıntılı bilgi verilmemekle birlikte çeşitli ayetlerde kıraat kıyam ka'de kıble abdest rükû ve secde gibi namazın bazı şartlarına ve rükünlerine işaret edilmiştir.