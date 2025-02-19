Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: “Önceden aldıkları kararla..."
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:45

Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: “Önceden aldıkları kararla..."

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında hazırlanan iki ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı. "Suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle 6'sı tutuklu, 15 kişi hakkındaki iddianamede, sanıkların jandarmayı farklı yönlere yönlendirmeye çalıştığı, olayı Suriyelilerin üzerine yığmaya uğraştıklarını ve yangın çıkararak arama çalışmalarını etkilemek istedikleri ifade edildi.

Hüseyin KAÇAR
Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: Önceden aldıkları kararla...

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos 2024'te korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, tutuklu Maşallah Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, Mehmet Selim Atasoy, Muhammed Kaya ve Mehmet Şevket Kaya ile Hediye Güran, Barış Güran, İbrahim Halil Güran, Ömer Faruk Güran, Kurtuluş Güran ve Şeyma Kaya ile çocuk şüpheliler R.A., İ.K. ve M.G. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: Önceden aldıkları kararla...

Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in yengeleri, amcaları, kuzenleri ve akrabalarının aralarının da bulunduğu 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: Önceden aldıkları kararla...

İddianameye göre sanıklar jandarmayı farklı yönlere yönlendirmeye çalışarak, olayı Suriyelilerin üzerine yığmaya uğraştız ve yangın çıkararak arama çalışmalarını etkilemek istedi. Savcı sanıkların, Narin Güran'ın bulunmaması amacıyla organize edildiğine dikkat çekti.

Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: Önceden aldıkları kararla...

Sanıklardan Fuat Güran, jandarmayı gizliden dinlerken, arama noktasına yaklaştığında şüpheli tavır ve davranışlarda bulundu. irsen Güran ve Maşallah Güran, Narin'in olay günü Güran'ın iki kez evlerine geldiğini söyledi.

Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: Önceden aldıkları kararla...

Narin'in ikinci kez evlerine geldiğinde saatin 17:40 olduğunu iddia ettiler. Ancak bu saatte Narin ölmüştü. Birsen Güran ayrıca bu şekilde ifade vermelerini kendilerine Salim Güran tarafından söylendiğini anlattı.

SON DAKİKA