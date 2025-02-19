Haberler
Yaşam
Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: “Önceden aldıkları kararla..."
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
07:45
Narin cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı: “Önceden aldıkları kararla..."
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında hazırlanan iki ayrı iddianamenin detayları ortaya çıktı. "Suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle 6'sı tutuklu, 15 kişi hakkındaki iddianamede, sanıkların jandarmayı farklı yönlere yönlendirmeye çalıştığı, olayı Suriyelilerin üzerine yığmaya uğraştıklarını ve yangın çıkararak arama çalışmalarını etkilemek istedikleri ifade edildi.