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Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 07:44

Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...

Son dakika haberi... Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşti. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi amcadan teslim aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi ve amcalarının da olduğu 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmiş ve 9 zanlı için tutuklama talep edilmişti. Gelen son dakika haberine göre Narin'in anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. Narin cinayetinde tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da hayattan koparılan Narin Güran'dı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çuval içerisinde bulunan Narin'in ölümünü aydınlatmak için derinlemesine soruşturma başlatıldı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...

Bu kapsamda gözaltına alınan ve aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. İfadesinde Narin'i öldürdüğü iddialarını reddeden Salim Güran, küçük kızı olay günü görmediğini açıkladı.

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Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...

Ancak itirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve 200 bin TL karşılığında Eğritutmaz Deresi'ne gömdüğünü anlattı. İtirafçı Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 22 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken amca Salim Güran ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen anne Yüksel Güran, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...

ANNE YÜKSEL GÜRAN VE AĞABEY ENES GÜRAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 22 kişi savcılık ifadesi tamamlandı. Aralarında anne Yüksel Güran ile kokunda daha önce diş izi olduğu için gözaltına alınan ve serbest bırakılan ağabey Enes Güran kasten öldürme suçuna iştirak etmekten, kuzenleri Muhammet Kaya ile Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy ve Ramazan Atasoy ile enişte Mehmet Şevket Kaya suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten, amca Fuat Güran suç delillerini yok etmekten tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.

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