Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...

ANNE YÜKSEL GÜRAN VE AĞABEY ENES GÜRAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 22 kişi savcılık ifadesi tamamlandı. Aralarında anne Yüksel Güran ile kokunda daha önce diş izi olduğu için gözaltına alınan ve serbest bırakılan ağabey Enes Güran kasten öldürme suçuna iştirak etmekten, kuzenleri Muhammet Kaya ile Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy ve Ramazan Atasoy ile enişte Mehmet Şevket Kaya suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten, amca Fuat Güran suç delillerini yok etmekten tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.