Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
07:44
Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 zanlı tutuklandı: Aralarında anne ve ağabey de var...
Son dakika haberi... Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşti. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi amcadan teslim aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi ve amcalarının da olduğu 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmiş ve 9 zanlı için tutuklama talep edilmişti. Gelen son dakika haberine göre Narin'in anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. Narin cinayetinde tutuklu sayısı 10'a yükseldi.