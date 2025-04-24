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Haberler Yaşam Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:28

Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın annesi, ağabeyi ve amcası cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Cinayete ilişkin davada 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

İHA
Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), 25 Nisan Cuma günü Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!

Kapalı görülen davanın ilk duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulunmuştu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alınmıştı.

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Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!

Savcı, hazırladığı mütalaada tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirmişti. Sanık avukatları, savunmaların ardından müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlarını istemişti. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Nisan'a erteletmişti.

Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!

3 ÇOCUK 15 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.