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Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
10:28
Narin Güran cinayeti davası: 3’ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıkıyor!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın annesi, ağabeyi ve amcası cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Cinayete ilişkin davada 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacağı açıklandı.