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Giriş Tarihi: 16.09.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:33

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo!

Türkiye, daha 8 yaşındayken canice hayattan koparılan Narin Güran'a ağladı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi ondan aldığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. 8 Eylül sabahı saat 08.45'te Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'nden çıkarıldığı anların fotoğrafları yürek yaktı. Narin'in cesedinin bulunduğu anla ilgili fotoğrafları A Haber ekranlarında değerlendiren SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın açıkladı o detay, yaşanan vahşeti kanıtıydı...

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo!

Türkiye, 8 yaşında yitirdiği Narin evladına ağladı. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Eğertutmaz Deresi'nde çavul içerisinde bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo!

Cinayetteki en büyük şüpheli ise aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran'dı. İfadesinde suçlamaları reddeden ve Narin'i görmediğini iddia eden Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo!

Soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ile ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo!

"NARİN'İN CESEDİNİ 200 BİN TL KARŞILIĞINDA DEREYE GÖMDÜM"

Gözaltına alınan ve Narin'in kaybolduğu gün Eğertutmaz Deresi'nde 50 dakika geçirdiği belirlenen Nevzat Bahtiyar kan donduran cinayeti anlattı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo!

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında Eğertutmaz Deresi'nde sakladığını anlattı. İtirafçı Bahtiyar tutuklandı.

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