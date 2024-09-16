Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo!

Türkiye, daha 8 yaşındayken canice hayattan koparılan Narin Güran'a ağladı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi ondan aldığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. 8 Eylül sabahı saat 08.45'te Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'nden çıkarıldığı anların fotoğrafları yürek yaktı. Narin'in cesedinin bulunduğu anla ilgili fotoğrafları A Haber ekranlarında değerlendiren SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın açıkladı o detay, yaşanan vahşeti kanıtıydı...