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Haberler Yaşam Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:55

Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, davaya Narin için müşteki olarak katılan Baro Başkanı Nahit Eren'e beddua ederek, 'fasa-fiso' ifadelerini kullandı. Baro Başkanı Eren, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Bizler, 8 yaşında katledilen bir çocuğun dava dosyası üzerinden çıkar amaçlayacak insanlar olmadık, olmayız da" dedi.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran, davasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!

Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Arif Güran, Narin Güran davasında müşteki olan Diyarbakır Barosu'nun eski Başkanı Nahit Eren'e beddua ederek, 'fasa-fiso' ifadesini kullandı. Eren, sosyal medya hesabından Arif Güran ifadelerine karşılık verdi.

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Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!

"BEDDUA EDİP, HEDEF GÖSTERDİ"

Eren sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Beddua etmiş ve açıkça da hedef göstermişsiniz. Acılı bir babayı anlıyor, baş göz üstüne diyerek bu hususta bir şey demiyorum. Lakin kamusal bir alanda ifade edildiği için bir kısım beyanları düzeltmem ve yanlış algılara sebep verecek iddialara cevap olmam gerekiyor. Yüksel Güran'ın bir anne olduğunu, kendisine çapraz sorgu yapmayacağımı, sadece vicdanına sesleneceğimi, çelişkiler nedeniyle kendisine birkaç soru soracağımı sizin de olduğunuz esnada ifade etmiştim. Nitekim duruşma zaptına bakıldığında bu beyanlarım görülecektir."

Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!

NEVZAT VE GAZAL'IN MAHKEME SORGUSU

Eren, "Nevzat ve eşi Gazal'a gelince; kendilerine sorduğumuz soruların sayısına ve çapraz sorgunun süresine, yine duruşma zaptına bakıldığında görülecektir. Sadece Nevzat'a yönelik çapraz sorgu iki saatten fazla sürdü.

Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!

Gelelim fasa-fiso olduğumuza. Bizler, sekiz yaşında katledilen bir çocuğun dava dosyası üzerinden çıkar amaçlayacak insanlar olmadık, olmayız da. Nitekim duruşma esnasında "Narin Dosyası üzerinden çıkar amaçlayanların" ona bu kötülüğü yapanlardan farksız görmeyeceğimizi ifade etmiştim. Ayrıca hatırlanacağı üzere ilk duruşmada "Diyarbakır Barosunun bu davada katılan sıfatı ile yer almasının kıymetli olup olmadığını" sormuştum. "Evet çok kıymetlidir" demiştiniz."

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