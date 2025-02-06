Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!

"BEDDUA EDİP, HEDEF GÖSTERDİ"

Eren sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Beddua etmiş ve açıkça da hedef göstermişsiniz. Acılı bir babayı anlıyor, baş göz üstüne diyerek bu hususta bir şey demiyorum. Lakin kamusal bir alanda ifade edildiği için bir kısım beyanları düzeltmem ve yanlış algılara sebep verecek iddialara cevap olmam gerekiyor. Yüksel Güran'ın bir anne olduğunu, kendisine çapraz sorgu yapmayacağımı, sadece vicdanına sesleneceğimi, çelişkiler nedeniyle kendisine birkaç soru soracağımı sizin de olduğunuz esnada ifade etmiştim. Nitekim duruşma zaptına bakıldığında bu beyanlarım görülecektir."