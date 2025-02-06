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Narin Güran’ın babası Arif Güran ‘Fasa fiso’ dedi! Baro Başkanı Nahit Eren’den cevap geldi!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
13:55
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, davaya Narin için müşteki olarak katılan Baro Başkanı Nahit Eren'e beddua ederek, 'fasa-fiso' ifadelerini kullandı. Baro Başkanı Eren, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Bizler, 8 yaşında katledilen bir çocuğun dava dosyası üzerinden çıkar amaçlayacak insanlar olmadık, olmayız da" dedi.