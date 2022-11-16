Haberler Yaşam NASA Artemis 1'i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:05

NASA Artemis 1'i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, uzayı Dünya ile tanıştırmak için yaptığı çalışmalarda bugün oldukça büyük bir adım attı. Artemis 1 adını verdiği projede dünyanın en güçlü roketi olma özelliğini taşıyan uzay aracı uçuş denemesi için bugün Ay'a fırlatıldı. 2024 yılında Ay'a insanlı seferlerin düzenlenmesi için çalışan NASA, Artemis 1 görevi kapsamında gelecek yıllarda insanları taşıması beklenen Orion kapsülünü Ay görüngesine ulaştırmayı hedefliyor. Artemis 1 canlı yayın ile NASA live ekranında yer aldı ve görkemli sahneleri insanlarla paylaştı…