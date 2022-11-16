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Haberler Yaşam NASA Artemis 1'i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:05

NASA Artemis 1'i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, uzayı Dünya ile tanıştırmak için yaptığı çalışmalarda bugün oldukça büyük bir adım attı. Artemis 1 adını verdiği projede dünyanın en güçlü roketi olma özelliğini taşıyan uzay aracı uçuş denemesi için bugün Ay'a fırlatıldı. 2024 yılında Ay'a insanlı seferlerin düzenlenmesi için çalışan NASA, Artemis 1 görevi kapsamında gelecek yıllarda insanları taşıması beklenen Orion kapsülünü Ay görüngesine ulaştırmayı hedefliyor. Artemis 1 canlı yayın ile NASA live ekranında yer aldı ve görkemli sahneleri insanlarla paylaştı…

NASA Artemis 1’i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay’a geri dönüyor

Artemis 1 ABD'nin Florida eyaletinde, Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Uzay alanında ilklere sahne olacak roket, görevini başarılı bir şekilde tamamladığı takdirde Ay'ın yolunu insanlığa açacak. Artemis 1 canlı yayın NASA ile takip edildi. Fırlatma ardından ilk veriler oldukça heyecan verici. Daha önce birkaç kez ertelenen deneme uçuşu bugün başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi, Artemis 1 dönüş tarihi, görevleri ve fırlatma sonrası ilk veriler gündemde. İşte, 50 yıl sonra Ay'a dönüş…

NASA Artemis 1’i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay’a geri dönüyor

ARTEMİS 1 AY GÖREVİNE ÇIKTI!

Birkaç kez uçuş denemesi için tarih belirleyen NASA, Ağustos ayında teknik sıkıntılar, Eylül ayında ise Ian Kasırgası sebebiyle uçuşu iptal etmişti. Hemen ardından yeni takvim belirlendi.

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NASA Artemis 1’i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay’a geri dönüyor

Geçtiğimiz gün açıklama yapan Artemis 1 misyonunun yöneticisi Mike Sarafin, "Zamanımız yaklaşıyor. Bunun çarşamba günü olmasını umuyoruz" demişti.

Ve beklenen Ay'a yolculuk başladı!

NASA Artemis 1’i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay’a geri dönüyor

Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Artemis 1 projesi kapsamında mürettebata uygun tasarlanan Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesine girmesi hedefleniyor.

NASA Artemis 1’i fırlattı! Dünyanın en güçlü roketi Artemis 1, 50 yıl sonra Ay’a geri dönüyor

İNSANLIĞA MARS'IN YOLU AÇILABİLİR!

2024-2028 yılları arasında insanlı seferler hedefleyen NASA, Ay'ın yörüngesinde bir uzay istasyonu kurması ardından buradaki basamağı kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlemeyi hedefliyor.

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