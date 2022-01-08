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Haberler Yaşam Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, eski görevleri neler? Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:36

Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, eski görevleri neler? Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi

Son Dakika: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. Karar üzerine Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, branşı ne soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin görevden alınarak yerine Yılmaz'ın getirildiğini bildiren atama kararı üzerine, yeni bakan yardımcısı araştırılıyor. İşte Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi.

Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, branşı ne? Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığına ilişkin atama kararı üzerine Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, branşı ne soruları yanıt arıyor. Pek çok kişi, Ahmet Emre Bilgili'nin yerine göreve gelen Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz hakkında araştırma yapıyor. İşte Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi…

Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, branşı ne? Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI NAZİF YILMAZ KİMDİR?

Dr. Nazif Yılmaz, 1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

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Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, branşı ne? Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi

NAZİF YILMAZ AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE BİLDİRİLERİ

İmam Hatip Liseleri Kur´an-ı Kerim Dersi Program Geliştirme Çalışmaları ve Alternatif Kur´an-ı Kerim Öğretim Programı, Komisyon, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2004.

Peygamberimizin Öğretim İlke ve Yöntemleri, DKAB Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul, 2008.

Din Hizmetlerinde Verimlilik ve Kalite, YECDER I. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2009.

Öğretmenlik Sanatının Sırları, İGEDER Öğretmenim Sempozyumu I, İstanbul, 2009.

Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, branşı ne? Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi

Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yöntem ve Teknikler, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, İstanbul, 2010.

1984´ten Bugüne İmam Hatip Liseleri Kur´an-ı Kerim Dersi Öğretim Programlarının Gelişim Süreci, II. Kıraat Çalıştayı Bildirisi, İstanbul, 2010.

Yaz Kur´an Kurslarında Eğitim-Öğretim Etkinlikleri ve Model Uygulamalar, Yaz Kur´an Kursları Sempozyumu, Erzurum, 2010.

Nuzûlünün 1400. Yılında Din Hizmetleri Çerçevesinde Kur´an´ın Anlamıyla Buluşmak, YECDER II. Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2011.

Öğrenci Merkezli Arapça Öğretimi (Etkinlikler-Model Uygulamalar), İHL´lerde Arapça Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, 2011.

Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Metotları ve Nitelikli Eğitim, İmam Hatip Liseleri Kur´an-ı Kerim Öğretmenleri Zirvesi, İstanbul 2012.

İmam Hatip Liselerinde Kur´an Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kur´an Öğretmenleri Zirvesi Bildirisi, İstanbul, 2012.

Din Eğitimi ve Din Hizmeti Veren Kurumlar Arasında İşbirliği ve Ortak Projeler; Camiler-İlahiyat Fakülteleri-İmam Hatip Liseleri-Kur´an Kursları, (İrfan Üstündağ ile birlikte) YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2012.

Kur'an Öğretiminde Lafız ve Mânâ Bütünlüğü, YECDER IV. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2013.

Nazif Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, branşı ne? Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kitapları, hayatı ve biyografisi

NAZİF YILMAZ KİTAPLARI VE ESERLERİ

Çocuklar için "Benim Güzel Dinim" Serisi 1-4, Erkam Yayınları, Faruk Salman ve Doç. Dr. Recep Özdirek´le birlikte, İstanbul, 2007.

Yaz Kur´an Kurslarında Eğitimde Kalite Rehberi, DEM Yayınları, Alpaslan Durmuş´la birlikte, İstanbul, 2007.

Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Kur´an-ı Kerim Ders Kitabı Lise 1-2, Faruk Salman´la birlikte, İstanbul, 2007.

Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve ortaöğretim kurumları Seçmeli Kur´an-ı Kerim Ders Kitapları (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. sınıflar/ komisyon)

Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının tamamındaki Kur´an-ı Kerim dersleri için hazırlanan İnteraktif Kur´an Öğretim Materyali (www.eba.gov.tr/kuranuygulamasi) Genel Yayın Koordinatörlüğü, Süleyman Kablan ile birlikte, Ankara 2014.

İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretimi Nasıl Olmalı? DEM Yayınları, Metin yazarlığı ve yayın editörlüğü; Hulusi Yiğit´le birlikte, İstanbul, 2008.

İnteraktif CD destekli Tecvit ve Kur´an-ı Kerim Öğretim Seti, Elif-Bâ ve 3 CD, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül´le birlikte, İstanbul, 2009.

Kısa Elif-Bâ, DEM Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül´le birlikte, İstanbul, 2009.

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