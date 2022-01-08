NAZİF YILMAZ KİTAPLARI VE ESERLERİ

Çocuklar için "Benim Güzel Dinim" Serisi 1-4, Erkam Yayınları, Faruk Salman ve Doç. Dr. Recep Özdirek´le birlikte, İstanbul, 2007.

Yaz Kur´an Kurslarında Eğitimde Kalite Rehberi, DEM Yayınları, Alpaslan Durmuş´la birlikte, İstanbul, 2007.

Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Kur´an-ı Kerim Ders Kitabı Lise 1-2, Faruk Salman´la birlikte, İstanbul, 2007.

Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve ortaöğretim kurumları Seçmeli Kur´an-ı Kerim Ders Kitapları (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. sınıflar/ komisyon)

Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının tamamındaki Kur´an-ı Kerim dersleri için hazırlanan İnteraktif Kur´an Öğretim Materyali (www.eba.gov.tr/kuranuygulamasi) Genel Yayın Koordinatörlüğü, Süleyman Kablan ile birlikte, Ankara 2014.

İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretimi Nasıl Olmalı? DEM Yayınları, Metin yazarlığı ve yayın editörlüğü; Hulusi Yiğit´le birlikte, İstanbul, 2008.

İnteraktif CD destekli Tecvit ve Kur´an-ı Kerim Öğretim Seti, Elif-Bâ ve 3 CD, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül´le birlikte, İstanbul, 2009.

Kısa Elif-Bâ, DEM Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül´le birlikte, İstanbul, 2009.