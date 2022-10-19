Haberler Yaşam NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 10:52

NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

Basketbol severlerin uzun süredir merakla beklediği gün geldi. Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 77. sezon heyecanı resmen başladı. Dünyanın en prestijli basketbol ligi olan NBA'in 2022-2023 sezonu açılış gününde 2 maç oynandı. Golden State Warriors, yeni sezondaki ilk maçında Los Angeles Lakers ile karşı karşıya geldi. Son finalist Boston Celtics ise milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ile mücadele etti. 4 milli basketbolcumuzun mücadele edeceği NBA'de gecenşn sonuçları ve maç takvimi araştırılıyor. Peki, NBA maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ve açılış maçı sonuçları haberimizde…