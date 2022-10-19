Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 10:52

NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

Basketbol severlerin uzun süredir merakla beklediği gün geldi. Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 77. sezon heyecanı resmen başladı. Dünyanın en prestijli basketbol ligi olan NBA'in 2022-2023 sezonu açılış gününde 2 maç oynandı. Golden State Warriors, yeni sezondaki ilk maçında Los Angeles Lakers ile karşı karşıya geldi. Son finalist Boston Celtics ise milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ile mücadele etti. 4 milli basketbolcumuzun mücadele edeceği NBA'de gecenşn sonuçları ve maç takvimi araştırılıyor. Peki, NBA maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ve açılış maçı sonuçları haberimizde…

NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

''NBA başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorularına yanıt aranıyordu. Basketbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği Amerikan Basketbol Ligi NBA 2022-2023 sezonu, 18 Ekim Pazartesi akşamı başladı. NBA'in açılış gününde 2 maç oynandı. Son şampiyon Golden State Warriors, Los Angeles Lakers ile karşılaşırken son finalist Boston Celtics ise Philadelphia 76ers ile mücadele etti. 4 milli basketbolcumuzun mücadele edeceği NBA maç takvimi merak ediliyor Peki, NBA maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ve açılış maçı sonuçları…

NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

NBA'DE 77. SEZON HEYECANI 2 MAÇLA BAŞLADI!

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946 yılında başlayan NBA'de 2022-2023 sezonu heyecanı, 18 Ekim 2022 Pazartesi akşamı başladı.

Dünyanın en çok takip edilen basketbol ligi olan NBA'in 77. sezonunun açılış gününde 2 maç oynandı.

Yeni sezonun ilk karşılaşmasında, geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Furkan Korkmaz'ı da kadrosunda barındıran Philadelphia 76ers'ı ağırladı.

Ayrıca Kaliforniya eyaleti takımları Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers da karşı karşıya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

Ligin ikinci gününde ise 12 karşılaşma yapılacak. Geçen yılki NBA Draftı'nın 1 numarası Cade Cunningham (Detroit Pistons) ile 2022 seçmelerinin 1 numarası Paolo Banchero (Orlando Magic), normal sezonun ikinci gününde karşı karşıya gelecek.

Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman da başantrenörlerinin şans vermesi durumunda ikinci gün parkeye çıkacak.

Alperen'in takımı Houston Rockets, Atlanta Hawks'a, Cedi'nin takımı Cleveland Cavaliers da Toronto Raptors'a konuk olacak. Ömer'in kadrosunda yer aldığı Miami Heat ise sahasında Chicago Bulls ile karşılaşacak.

NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022-2023 sezonu NBA maçları, S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak

NBA başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? 2022-2023 sezonu NBA maç takvimi ile açılış maçları ve sonuçları

NBA'DE 4 MİLLİ BASKETBOLCU MÜCADELE EDECEK

Ligde, geçen sezon olduğu gibi Türkiye Milli Takımı'ndan 4 basketbolcu mücadele edecek.

Houston Rockets'ta oynayan 20 yaşındaki Alperen Şengün ve Miami Heat forması giyen 24 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven'in NBA'deki 2. yılı olacak.

27 yaşındaki Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) ve 25 yaşındaki Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers) ise ligdeki 6. yıllarına başlayacak.

SON DAKİKA