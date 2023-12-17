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"Neden sürekli aynı tip insanlar karşıma çıkıyor?" diyenler dikkat! Hakan Mengüç açıkladı: İşte yaptığınız hata...
Giriş Tarihi: 17.12.2023 09:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
09:46
"Neden sürekli aynı tip insanlar karşıma çıkıyor?" diyenler dikkat! Hakan Mengüç açıkladı: İşte yaptığınız hata...
İnsan ilişkileri karmaşık ve çoğu zaman anlaşılmaz olabilir. Peki, neden sürekli aynı tip insanlar hayatımıza giriyor? Bu sorunun cevabı, aslında kendimizde saklı olabilir. Bu yazıda, ilişkilerimizi etkileyen unsurları ve kişisel gelişimimizin bu süreçteki rolünü derinlemesine inceliyoruz