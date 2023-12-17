"Neden sürekli aynı tip insanlar karşıma çıkıyor?" diyenler dikkat! Hakan Mengüç açıkladı: İşte yaptığınız hata...

Bir bilge şöyle der: "Neyseniz onu çekersiniz, ne isterseniz değil!" Biraz düşünün... Başlangıçta hayatınıza giren o insanın aslında farklı olduğunu düşünüyordunuz. Ancak sonra, ne oluyorsa, zaman içinde o da diğerlerine dönüşüyor ve sizi istemediğiniz sona götürüyor. Buradaki anahtar kelimeler "sizin davranışlarınız" olabilir mi? Fazlasıyla karşı tarafa vazgeçilmez olduğunuzu hissettirdiğiniz için giderek umursanmaz mı oluyorsunuz? "Hayır" demeyi başaramadığınız için sınırlarınız ihlal ediliyor olabilir mi? Yaşanılan her olay sonrası kendini suçluyor ve karşındaki insanın gözünde kişiliğini değersizleştiriyor olabilir misin? Bu soruların cevaplarına çok önem veriyorum, çünkü sorununuza başka bir pencereden bakmanın yolunu açmak, sağlıklı sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır.