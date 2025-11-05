Haberler
Yaşam
'Negatif enerjini temizleyeceğim' yalanıyla vurgun: SABAH dolandırılan mağdurlara ulaştı! Şok detaylar
Giriş Tarihi: 05.11.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 07:34
'Negatif enerjini temizleyeceğim' yalanıyla vurgun: SABAH dolandırılan mağdurlara ulaştı! Şok detaylar
Medyumluk, fal ve büyü ilanlarıyla ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yapan 62 kişilik şebeke çökertildi. SABAH; dolandırılan iki mağdura ulaştı. Mağdurlar, sosyal medyadan tanıştıkları dolandırıcıların önce para ve altın istediğini ardından da kendilerini tehdit ettiğimi anlattı.