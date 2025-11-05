’Negatif enerjini temizleyeceğim’ yalanıyla vurgun: SABAH dolandırılan mağdurlara ulaştı! Şok detaylar

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 07:34

Medyumluk, fal ve büyü ilanlarıyla ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yapan 62 kişilik şebeke çökertildi. SABAH; dolandırılan iki mağdura ulaştı. Mağdurlar, sosyal medyadan tanıştıkları dolandırıcıların önce para ve altın istediğini ardından da kendilerini tehdit ettiğimi anlattı.

Emir SOMER
Hande ERDEM
İnternet üzerinden medyumluk, fal ve büyü ilanlarıyla ağına düşürdükleri vatandaşların mahrem bilgilerini elde edip şantajla dolandırıcılık yapan 62 kişilik şebeke çökertildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin 29 ilde gerçekleştirdiği baskında, çok sayıda materyal ele geçirildi.

SABAH; dolandırılan iki mağdura ulaştı. "süryani Ş.H. ve N.A." ile WhatsApp'tan iletişime geçtiğini belirten Sevda Gündüz Meşe, "Üzerimdeki negatif enerjiyi temizleyeceğini söyleyerek malzeme alınması için önce 10 bin TL sonra da 7 bin TL istediler. Ödedikten sonra telefonlarına ulaşamadım." dedi.

Fatıma Erzurumlu ise "Sosyal medyadan tanıştığım medyum Gamze T başta ilgili davranarak sürekli para ve altın istedi. 10 bin TL gönderdim. Aile bilgilerime ulaşıp beni tehdit etmeye başladı, durumu herkesle paylaşacağını söyledi, sonra beni engelledi." diye konuştu.

