’Negatif enerjini temizleyeceğim’ yalanıyla vurgun: SABAH dolandırılan mağdurlara ulaştı! Şok detaylar

SABAH; dolandırılan iki mağdura ulaştı. "süryani Ş.H. ve N.A." ile WhatsApp'tan iletişime geçtiğini belirten Sevda Gündüz Meşe, "Üzerimdeki negatif enerjiyi temizleyeceğini söyleyerek malzeme alınması için önce 10 bin TL sonra da 7 bin TL istediler. Ödedikten sonra telefonlarına ulaşamadım." dedi.