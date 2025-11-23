Haberler
Yaşam
Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz atasözünde hangisi kaybolmaz? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:29
Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz atasözünde hangisi kaybolmaz? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz atasözünde hangisi kaybolmaz? yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...