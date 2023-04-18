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Haberler Yaşam E-DEVLET yurtiçi seçmen kaydı sorgulama YSK ekranı 2023: Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta ve okulda oy vereceğim?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 11:38

E-DEVLET yurtiçi seçmen kaydı sorgulama YSK ekranı 2023: Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta ve okulda oy vereceğim?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Seçime sayılı günler kala seçmenin nerede oy kullanacağım sorusu yanıtlandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanma yerleri e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Açıklanan yerler e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. Hangi sandıkta oy kullanacağım, hangi okulda, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. İşte, YSK e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023…

E-DEVLET yurtiçi seçmen kaydı sorgulama YSK ekranı 2023: Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta ve okulda oy vereceğim?

YSK seçmen kaydı sorgulama araştırmaları hız kazandı. 14 Mayıs seçimlerine doğru partilerin milletvekili adayları açıklandı. Öte yandan oy pusulası da Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşıldı. Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta, hangi okulda soruları yanıt arıyor. Oy kullanma yerleri seçmenin bilgisine sunuldu. Seçmen portalı üzerinde yer alan bilgilere göre yurtiçi ve dışında sandık yeri sorgulanabiliyor. İşte, e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı…

E-DEVLET yurtiçi seçmen kaydı sorgulama YSK ekranı 2023: Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta ve okulda oy vereceğim?

YURTİÇİ SEÇMEN SORGULAMA EKRANI ERİŞİME AÇILDI

14 Mayıs Genel Seçimleri için Yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı. Buna göre ikametinizin olduğu ilçede oy atacağınız okul/kurum belirlendi.

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E-DEVLET yurtiçi seçmen kaydı sorgulama YSK ekranı 2023: Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta ve okulda oy vereceğim?

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E-DEVLET yurtiçi seçmen kaydı sorgulama YSK ekranı 2023: Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta ve okulda oy vereceğim?

YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023

10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

E-DEVLET yurtiçi seçmen kaydı sorgulama YSK ekranı 2023: Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta ve okulda oy vereceğim?

15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

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