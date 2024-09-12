Giriş Tarihi: 12.09.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
17:20
Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay nereli, ne zaman öldü? Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim!
Kansere karşı verdiği umut dolu mücadelesiyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmi "Demir Kadın: Neslican" televizyonda ilk kez seyirci ile buluşuyor. Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim sloganıyla adını yediden yetmişe herkesin hafızasına kazıyan Tay'ın yaşama tutunma mücadelesi milyonlara umut olmuştu. 4. kez yakalandığı kansere yenik düşen genç kadın 2019 yılında sonsuzluğa uğurlanmıştı. Peki, Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Neslican Tay'ın hayatı...