Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 12.09.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:20

Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay nereli, ne zaman öldü? Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim!

Kansere karşı verdiği umut dolu mücadelesiyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmi "Demir Kadın: Neslican" televizyonda ilk kez seyirci ile buluşuyor. Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim sloganıyla adını yediden yetmişe herkesin hafızasına kazıyan Tay'ın yaşama tutunma mücadelesi milyonlara umut olmuştu. 4. kez yakalandığı kansere yenik düşen genç kadın 2019 yılında sonsuzluğa uğurlanmıştı. Peki, Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Neslican Tay'ın hayatı...

Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay nereli, ne zaman öldü? Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim!

Neslican Tay kimdir, neden öldü sorusu gündemdeki yerini aldı. Kanser tedavisi sırasında yaşama tutunma mücadelesi ile milyonlara umut olan Neslican Tay'ın yaşamını anlatan film TV'de ilk kez yayınlanıyor. Bir bacağını kaybeden fakat "Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim" sloganıyla yaşama azmiyle kanser hastalarına umut olan Tay 2019 yılında aramızdan ayrıldı. Peki, Neslican Tay kimdir, hastalığı neydi, ne zaman öldü? İşte detaylar...

Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay nereli, ne zaman öldü? Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim!

NESLİCAN TAY KİMDİR?
Neslican Tay 14 Mart 1998'de Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi. Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği hastalığa 4'üncü kez yakalandığını öğrendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay nereli, ne zaman öldü? Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim!

Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican, kansere karşı verdiği mücadele ile diğer hastalara örnek oldu. Sosyal medya üzerinden kanserle mücadelesini ve tedavi süreçlerini paylaşan Tay, kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaştı.

Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay nereli, ne zaman öldü? Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim!

Neslican, bir yandan kanser tedavisi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitim hayatına devam etti.

Neslican Tay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay nereli, ne zaman öldü? Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim!

Son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek hem eğitimi hem de tedavisi ile geçiren Neslican, sağlık durumu kötüleşince İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslican Tay, 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetti.

SON DAKİKA