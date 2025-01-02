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Squid Game 3. sezon yayın tarihi! Netflix takvimi ile Squid Game 3. sezon ne zaman, kaç bölüm olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 05:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
05:51
quid Game, ilk sezonuyla tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelmiş ve Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olarak rekorlar kırmıştı. İkinci sezonunun da yeni yayımlanmasıyla birlikte dizi, tekrar izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Şimdi ise gözler, üçüncü sezona çevrildi. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman? İşte, detaylar...