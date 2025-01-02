Squid Game 3. sezon yayın tarihi! Netflix takvimi ile Squid Game 3. sezon ne zaman, kaç bölüm olacak?

Squid Game, ilk sezonuyla izleyicileri adeta büyüleyip, Netflix tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu. İlk sezonun ardından gelen ikinci sezon da büyük bir ilgiyle karşılandı. Şimdi ise, üçüncü sezon için heyecan dorukta. Netflix, yeni sezonla ilgili ilk tanıtımı yayınladı. Peki, Squid Game 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayımlanacak?