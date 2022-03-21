Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne demek, neden ve nasıl kutlanır? Bahar bayramının tarihçesi, anlamı ve önemi

"Nevruz nedir, nasıl kutlanır?" soruları bahar aylarının gelişiyle birlikte sorulmaya başlandı. Yurdun birçok bölgesinde nevruz ateşleri yakıldı ve kutlamalar sürüyor. Eski Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Nevruz Bayramı tarihi kısaca baharın gelişinin kutlanması anlamına geliyor. Bu özel günde insanlar bir araya gelip çeşitli gelenekleri yerine getiriyor. Mart ayının sonuna yaklaşırken "Nevruz ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün, neler yapılır? İşte nevruz hakkında merak edilenler…