Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne demek, neden ve nasıl kutlanır? Bahar bayramının tarihçesi, anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:26

Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne demek, neden ve nasıl kutlanır? Bahar bayramının tarihçesi, anlamı ve önemi

"Nevruz nedir, nasıl kutlanır?" soruları bahar aylarının gelişiyle birlikte sorulmaya başlandı. Yurdun birçok bölgesinde nevruz ateşleri yakıldı ve kutlamalar sürüyor. Eski Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Nevruz Bayramı tarihi kısaca baharın gelişinin kutlanması anlamına geliyor. Bu özel günde insanlar bir araya gelip çeşitli gelenekleri yerine getiriyor. Mart ayının sonuna yaklaşırken "Nevruz ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün, neler yapılır? İşte nevruz hakkında merak edilenler…

Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne demek, neden ve nasıl kutlanır? Bahar bayramının tarihçesi, anlamı ve önemi

Baharın habercisi olarak anılan Nevruz, Eski Türk geleneklerinin önemli günlerinden biri. Geniş bir Türk coğrafyasına yayılmış bu adetlerin kökeni II. Yüzyıl Pers kaynaklarına kadar dayanıyor. Her yıl yurdun dört bir yanında yakılan nevruz ateşi bu bayramın en simgesel etkinliklerinden biri. Birçok yörede yakılan ateşin üzerinden atlanarak baharın gelişi karşılanıyor. Nevruz Bayramının gelmesiyle birlikte kökeni de gündeme geldi. Peki, Nevruz nedir, ne demek, 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte cevabı…

Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne demek, neden ve nasıl kutlanır? Bahar bayramının tarihçesi, anlamı ve önemi

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz Bayramı 21 Mart tarihinde kutlanıyor. 21 Mart 2022 (bugün) çeşitli şenlikler düzenlenecek.

NEVRUZ NEDİR, NE DEMEK?

Kelimenin aslı eski Farsçadan gelir. Yeni anlamındaki nava ve gün ışığı/gün anlamındaki rəzaŋh birleşerek "nevruz" kelimesini oluşturur. Anlamı yeni gün/günışığıdır. Günümüzde Farsçada hala aynı anlamda kullanılmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne demek, neden ve nasıl kutlanır? Bahar bayramının tarihçesi, anlamı ve önemi

Nevruz Bayramı, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı; bahar bayramıdır.

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Nevruz, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı temsil edilerek baharın gelişi olarak kutlanır.

2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan İran kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir.

Nevruz Bayramı ne zaman 2022? Nevruz nedir, ne demek, neden ve nasıl kutlanır? Bahar bayramının tarihçesi, anlamı ve önemi

NEVRUZ BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Selçuklu ve Osmanlı tarihinde milli bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı.

Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu gün hala Manisa yöresinde 21 Mart'ta Mesir macunu olarak yaşatılır.

Kırım Tatarları bu bayramda erkenden kalkarlar. Ağaçtan bir dal keserler. Bu dala Çiğdem, Kardelen gibi erken bahar çiçekleri asarlar. Çocuklar bu dalı alıp topluluklar halinde kapıları tek tek gezerler. Kapıda Navrez türküsünü söylerler. Ev sahipleri çocuklara hediye olarak yumurta, şeker gibi yiyecekleri sepetlere koyar, verdikleri mendilleri de dala bağlarlar. Bütün evler dolaşıldığında çocuklar verilenleri kendi aralarında pay ederler.

SON DAKİKA