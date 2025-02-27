Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:45
Nevşehir İftar Vakti: 18:40
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:44
Nevşehir İftar Vakti: 18:42
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:43
Nevşehir İftar Vakti: 18:43
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:41
Nevşehir İftar Vakti: 18:44
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:40
Nevşehir İftar Vakti: 18:45