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Haberler Yaşam Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:00

Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Nevşehir'de Ramazan ayının huzuru hissedilirken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti ve iftar saati konusunda bilgi edinmek istiyor. Günün ilk ışıklarına kadar yapılan sahurun ardından, oruç tutanlar akşam ezanını sabırla bekleyecek. İftar saat kaçta? sorusu, yaklaşan her akşam daha fazla gündeme gelecek. 2025 Nevşehir imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri!

Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Nevşehir'de Ramazan ayının huzuru hissedilirken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti ve iftar saati konusunda bilgi edinmek istiyor. Günün ilk ışıklarına kadar yapılan sahurun ardından, oruç tutanlar akşam ezanını sabırla bekleyecek. İftar saat kaçta? sorusu, yaklaşan her akşam daha fazla gündeme gelecek. 2025 Nevşehir imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri!

Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

NEVŞEHİR İMSAKİYE 2025: NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Nevşehir başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:45

Nevşehir İftar Vakti: 18:40

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:44

Nevşehir İftar Vakti: 18:42

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:43

Nevşehir İftar Vakti: 18:43

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:41

Nevşehir İftar Vakti: 18:44

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:40

Nevşehir İftar Vakti: 18:45

Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Siirt için ilk teravih vakti 19:56 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:56

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:57

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:58

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:59

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:00

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:01

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Nevşehir iftar vakti 2025: Nevşehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet, orucun sahih olması için şarttır ve kalben yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin dil ile ifade edilmesi de sünnettir. Ramazan orucu gibi belirli günlerde tutulan oruçlar için her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.

Ramazan orucuna niyet örneği:
"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya."

Diyanet'e göre Ramazan orucunda niyet, iftar vaktinden sonra sahur vaktine kadar edilebilir. Ancak unutarak niyet etmeyenler, öğle vaktine kadar niyetlerini getirebilirler.

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