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Nevşehir'de sır olay! Sigara içip uyumaya gitti! Ziyarete gelen yakınları şoke oldu! Meğer aylardır...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
09:04
Nevşehir'de sır olay! Sigara içip uyumaya gitti! Ziyarete gelen yakınları şoke oldu! Meğer aylardır...
Olay gece saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken gece saatlerinde hava almak için evinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda kalan genç, daha sonra evine gelerek odasına girdi. Yakınları genci kontrol etmek için odasına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü. Meğer aylardı o hastalığı yüzünden tedavi gördüğünü öğrenen yakınları hüzüne boğuldu. Öte yandan ölmeden önce yaptığı son paylaşımı iste dikkat çekti. İşte haberin detayları...