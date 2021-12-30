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Haberler Yaşam Niğde'de akılalmaz olay! Definecilerin kafasına kadın düştü
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:36

Niğde'de akılalmaz olay! Definecilerin kafasına kadın düştü

Niğde Kalesi'nin avlusunda meydana gelen göçük, kaçak kazı amacıyla açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tüneli ortaya çıkardı. Definecilerin kafasına düşen kadın neye uğradığını şaşırdı...

AA
Niğde’de akılalmaz olay! Definecilerin kafasına kadın düştü

NİĞDE'DE AKILALMAZ OLAY! DEFİNECİLERİN KAFASINA KADIN DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Niğde Kalesi'ni ziyaret eden Rukiye Ulusoy (46), avluda gezdiği sırada yarım metre yarıçapında oluşan göçük nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Niğde’de akılalmaz olay! Definecilerin kafasına kadın düştü

Yetkililerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Niğde’de akılalmaz olay! Definecilerin kafasına kadın düştü

Ekipler, indirdikleri merdivenle kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Niğde’de akılalmaz olay! Definecilerin kafasına kadın düştü

Ulusoy, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde’de akılalmaz olay! Definecilerin kafasına kadın düştü

Bölgede inceleme yapan ekipler, kale surlarının dışındaki metruk evin içinden kalenin altına doğru yaklaşık 200 metrelik tünel kazıldığını tespit etti.

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