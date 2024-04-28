Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık

Kanal D'ye verdiği röportajda sürecin başta daha zor olduğunu vurgulayan Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana" dedi.