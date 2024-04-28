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Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık
Giriş Tarihi: 28.04.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
22:30
Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık
Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek, "Anoreksiya" hastalığı nedeniyle tahliye edildi. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Cezaevinden tahliye edildikten 2 gün sonra kuaföre giden Nihal Candan, fon vurgunu davasında adı geçen Seçil Erzan ile de aynı koğuşta kaldıkları söyledi. Seçil Erzan ile sorun yaşamadığı dile getiren Candan, "Seçil izlemiyor diye biz haber izlemiyorduk." şeklinde konuştu.