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Haberler Yaşam Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık
Giriş Tarihi: 28.04.2024 22:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 22:30

Nihal CandanAnoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık

Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek, "Anoreksiya" hastalığı nedeniyle tahliye edildi. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Cezaevinden tahliye edildikten 2 gün sonra kuaföre giden Nihal Candan, fon vurgunu davasında adı geçen Seçil Erzan ile de aynı koğuşta kaldıkları söyledi. Seçil Erzan ile sorun yaşamadığı dile getiren Candan, "Seçil izlemiyor diye biz haber izlemiyorduk." şeklinde konuştu.

Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerini aklama iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, 26 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık

İlk günü ailesi ile birlikte geçiren Candan, ikinci gün ise kendisini dışarı attı ve kuaföre gitti.

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Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık

Kanal D'ye verdiği röportajda sürecin başta daha zor olduğunu vurgulayan Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana" dedi.

Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık

"Hatalarımız vardır, doğrudur" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan ‘Anoreksiya’ hastalığı nedeniyle cezaevinden çıktı! Ünlü fenomen yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık

Cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık" diye konuştu.

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