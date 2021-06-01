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Haberler Yaşam Nikahlar ve düğünler açıldı mı, ne zaman yapılacak, nasıl ve kaç kişi olacak? 2021 Düğün salonları bugün açıldı mı? Nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran'da yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 08:10

ve açıldı mı, ne zaman yapılacak, nasıl ve kaç kişi olacak? 2021 bugün açıldı mı? Nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran'da yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ile beraber , ve serbest mi sorusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, kademeli normalleşme sürecinde nikahlar ve düğünler sınırlandırılmıştı. 1 Haziran itibarı ile normalleşmeye geçilecek olması ile beraber nikahlar ve düğünler ne zaman yapılacak, kaç kişi olacak sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahlar ve ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran ayında yapılacak mı? Düğün salonları ne zaman ve nasıl açılacak? Detaylar haberimizde.

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, ne zaman yapılacak, nasıl ve kaç kişi olacak? 2021 Düğün salonları bugün açıldı mı? Nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran'da yapılacak mı?

, ve için geri sayım sona erdi. Kabine Toplantısı ile beraber başta olmak üzere birçok işletmenin durumu da netlik kazandı. Bilindiği gibi, kademeli normalleşmede nikahlar ve düğünler son derece kısıtlı şekilde yapıldı. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında nikahlar ve düğünler de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları hakkında bilgi verirken nişanlar, nikahlar ve düğünler serbest mi, ne zaman yapılacak sorularına da açıklık getirdi. Edinilen bilgiye göre, nikahlar ve düğünler için belirli şartlara göre yapılabilecek. Peki, nikahlar ve düğünler ne zaman yapılacak, nasıl olacak ve kaç kişi katılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak, Haziran'da düğünler serbest mi? İşte, detaylar...

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, ne zaman yapılacak, nasıl ve kaç kişi olacak? 2021 Düğün salonları bugün açıldı mı? Nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran'da yapılacak mı?

ALINAN YENİ KARARLAR

- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

- Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

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Nikahlar ve düğünler açıldı mı, ne zaman yapılacak, nasıl ve kaç kişi olacak? 2021 Düğün salonları bugün açıldı mı? Nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran'da yapılacak mı?

- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

- Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, ne zaman yapılacak, nasıl ve kaç kişi olacak? 2021 Düğün salonları bugün açıldı mı? Nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran'da yapılacak mı?

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, ne zaman yapılacak, nasıl ve kaç kişi olacak? 2021 Düğün salonları bugün açıldı mı? Nikahlar ve düğünler serbest mi, Haziran'da yapılacak mı?

- Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

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