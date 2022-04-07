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Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:22

Nisa bebeğe mama yediren bakıcı konuştu!

Nisa Mihriban bebek, annesi tarafından terk edildi. Talihsiz yavrunun beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi. Nisa bebeğe mama yediren bakıcı ise ifadesinde şunları söyledi...

Yunus Emre KAVAK
Nisa bebeğe mama yediren bakıcı konuştu!

Son dakika haberleri: ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebek bakıma alınmıştı.

Nisa bebeğe mama yediren bakıcı konuştu!

SON DAKİKA: NİSA BEBEĞE BAKAN BAKICI KONUŞTU

7 kimsesiz çocuk ile birlikte bakılan Nisa bebeğin, hareket etmediği ortaya çıkınca hastaneye kaldırıldı.

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Nisa bebeğe mama yediren bakıcı konuştu!

TÜRKİYE NİSA BEBEĞİ KONUŞUYOR

Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı.

Nisa bebeğe mama yediren bakıcı konuştu!

'NİSA BEBEK AĞLIYORDU'

Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim.

Nisa bebeğe mama yediren bakıcı konuştu!

Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocukar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.

SON DAKİKA