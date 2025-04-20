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NİSAN 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Nisan ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
09:48
NİSAN 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ: Nisan ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu?
2024 yılına ait kârlarını yatırımcılarıyla paylaşmaya hazırlanan birçok Borsa İstanbul şirketi, temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar, pasif gelir elde etme fırsatını değerlendirmek için temettü takvimini dikkatle inceliyor. Özellikle Nisan ayı, temettü ödemeleri açısından oldukça hareketli. Peki, Nisan ayında hangi şirketler temettü ödeyecek ve yatırımcılar bu ödemelerden ne kadar kazanç sağlayabilecek? İşte güncel temettü takvimi ve detaylar...