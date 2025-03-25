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NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
15:16
NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?
Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ortalarına yaklaşmışken, yılda iki kez uygulanan ara tatile dair detayları sorguluyor. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, şimdi sırada Nisan ayında gerçekleşecek ikinci ara tatil var. 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, yapılacak olan tatil öğrencilere ve öğretmenlere önemli bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, bu yıl ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?