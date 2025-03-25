NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?

Yarıyıl tatilinin ardından, öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü derslerine kaldığı yerden devam etti. Sınıflarına dönen öğrenciler, şimdi ise bir sonraki ara tatil olan Nisan'daki tatil tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı akademik takvime göre, Ramazan Bayramı ile bu tatil dönemi çakışıyor. Peki, ikinci ara tatil hangi tarihlerde başlayacak?