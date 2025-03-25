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Haberler Yaşam NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:16

NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?

Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ortalarına yaklaşmışken, yılda iki kez uygulanan ara tatile dair detayları sorguluyor. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, şimdi sırada Nisan ayında gerçekleşecek ikinci ara tatil var. 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, yapılacak olan tatil öğrencilere ve öğretmenlere önemli bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, bu yıl ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?

Yarıyıl tatilinin ardından, öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü derslerine kaldığı yerden devam etti. Sınıflarına dönen öğrenciler, şimdi ise bir sonraki ara tatil olan Nisan'daki tatil tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı akademik takvime göre, Ramazan Bayramı ile bu tatil dönemi çakışıyor. Peki, ikinci ara tatil hangi tarihlerde başlayacak?

NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?

2024-2025 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatil, resmi olarak 5 gün sürecek. Ancak hafta sonlarının da bu süreye dahil edilmesiyle, toplamda 9 gün boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak.

NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2025?
Ramazan Bayramı günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.

NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB açıkladı! Bahar dönemi ara tatili ne zaman, kaç gün olacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.