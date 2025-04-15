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Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:55

NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Bir önceki toplantıda haftalık repo faizi 250 baz puan indirilerek %42,5 düzeyine çekilmişti. Bu ay alınacak karar ise finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Fatih Karahan liderliğinde yapılacak toplantıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin yeni adımları netlik kazanacak. Takvime göre PPK toplantısı önümüzdeki hafta düzenlenecek. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, PPK toplantı tarihleri ve detaylar...

NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştireceği toplantının ardından açıklanacak. Piyasalar karar için geri sayıma geçmiş durumda. Peki, PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak ve faiz oranı kararı ne zaman belli olacak?

NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Nisan 2025'te gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararına yönelik olarak, ekonomistler ve piyasa uzmanları arasında farklı görüşler öne çıkıyor. Mart ayında politika faizi 250 baz puan düşürülerek %45 seviyesinden %42,5'e indirilmişti. Nisan ayına ilişkin faiz adımının ne olacağı ise merakla bekleniyor.

NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?