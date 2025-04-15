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NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
13:55
NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Bir önceki toplantıda haftalık repo faizi 250 baz puan indirilerek %42,5 düzeyine çekilmişti. Bu ay alınacak karar ise finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Fatih Karahan liderliğinde yapılacak toplantıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin yeni adımları netlik kazanacak. Takvime göre PPK toplantısı önümüzdeki hafta düzenlenecek. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, PPK toplantı tarihleri ve detaylar...