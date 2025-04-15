NİSAN AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştireceği toplantının ardından açıklanacak. Piyasalar karar için geri sayıma geçmiş durumda. Peki, PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak ve faiz oranı kararı ne zaman belli olacak?