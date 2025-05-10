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Haberler Yaşam Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:13

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları

Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. 8 Mayıs 2015'de Türkiye'de gösterime giren film bu akşam Star TV'de bir kez daha ekrana gelecek. Başrollerinde Ata Demirer, Şebnem Bozoklu, Demet Akbağ ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları

Niyazi Niyazi Gül Dörtnala bu akşam 20.00'da Star TV'de ekrana gelecek. Bir daha izlemek isteyenler veya ilk defa izleyeceklerr filmin oyuncu kadrosunu, tarihini ve nerede çekildiğini araştırıyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, film hakkında merak edilenler...

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıra dışı bir bilim adamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır.

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Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları

Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Veteriner Niyazi Gül karakterinin beyazperdedeki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor. Film 8 Mayıs 2015'de gösterime girdi.

Niyazi Gül Dörtnala'nın büyük bir kısmı İzmir''in Seferihisar ilçesinde, bir bölümü de Torbalı'da gerçekleştirildi