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Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
21:13
Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün yayında! Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları
Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. 8 Mayıs 2015'de Türkiye'de gösterime giren film bu akşam Star TV'de bir kez daha ekrana gelecek. Başrollerinde Ata Demirer, Şebnem Bozoklu, Demet Akbağ ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...