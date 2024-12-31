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Haberler Yaşam YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:31

YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

2024 yılının son günü olan 31 Aralık'ta noterlerin açık olup olmadığı, işlemleri yetiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşı öncesinde noter hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar özellikle resmi işlemler ve evrak onayları gibi işlemler için noter çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 31 Aralık 2024 bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar...

YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

31 Aralık 2024 noter çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Araç, iş yeri, konut alış satış ve tasdikleme işlemleri sebebiyle yolu notere düşen vatandaşlar "31 Aralık bugün noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, yanıtı...

YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

31 ARALIK 2024 BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

31 Aralık, yılın son iş günü olmasına rağmen noterler, normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Yılbaşı tatili nedeniyle noterler1 Ocak 2025 tarihinde kapalı olacaktır. Bu sebeple, 31 Aralık'ta işlemlerini tamamlamak isteyen kişilerin noterlere başvurmak için son gün olduğunu unutmamaları önemlidir.

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YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL
1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.

YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2025 resmi tatil günleri şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi

YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?
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