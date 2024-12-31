YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

31 Aralık 2024 noter çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Araç, iş yeri, konut alış satış ve tasdikleme işlemleri sebebiyle yolu notere düşen vatandaşlar "31 Aralık bugün noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, yanıtı...