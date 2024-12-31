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YILBAŞI NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: 31 Aralık bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
08:31
2024 yılının son günü olan 31 Aralık'ta noterlerin açık olup olmadığı, işlemleri yetiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşı öncesinde noter hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar özellikle resmi işlemler ve evrak onayları gibi işlemler için noter çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 31 Aralık 2024 bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar...