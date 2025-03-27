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Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:21
Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi
Ramazan Bayramı öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, noterlerin arefe günü ve bayramda açık olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerde birçok kamu kurumu gibi noterler de hizmet vermiyor. Bu yıl bayram tatili, 2-3-4 Nisan'ın idari izin kapsamına alınmasıyla 9 güne uzayacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler çalışacak mı? İşte detaylar…