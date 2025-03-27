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Haberler Yaşam Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:21

Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi

Ramazan Bayramı öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, noterlerin arefe günü ve bayramda açık olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatillerde birçok kamu kurumu gibi noterler de hizmet vermiyor. Bu yıl bayram tatili, 2-3-4 Nisan'ın idari izin kapsamına alınmasıyla 9 güne uzayacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler çalışacak mı? İşte detaylar…

Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi

Arefe günü ve bayramda noterlerin açık olup olmadığı, işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, 2-3-4 Nisan'ın da eklenmesiyle 9 güne uzadı. Araç, iş yeri, konut alım satımı ve tasdik işlemleri yapacaklar, noterlerin çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bayramda noterler açık mı? İşte detaylar…

Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi

2 NİSAN-4 NİSAN ARASI RESMİ TATİL Mİ?
9 günlük Ramazan Bayramı tatili devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir. Yani, birçok özel sektör çalışanları için bayram tatili salı günü bitecek. Ancak özel sektörde bayram tatili izin günleri, kurumların aldığı karara göre uzayabilir.

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Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi

NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Noterler, kamu kurumu niteliğinde olup tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır. Ramazan bayramı tatili 30 Mart Pazar günü ve 1 Nisan tarihinde olacak. Noterler resmi tatil günlerinde kapalı olurken, nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.

Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ TARİHLERİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)

Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi noterler resmi tatil haricinde bulunduruluyor ancak resmi tatil özelinde nöbetçi daireler olup olmayacağı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Nöbetçi noterler Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabiliyor.