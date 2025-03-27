Noterler bayramda açık mı, 9 günlük tatilde noterler çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı çalışma saatleri bilgisi

Arefe günü ve bayramda noterlerin açık olup olmadığı, işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, 2-3-4 Nisan'ın da eklenmesiyle 9 güne uzadı. Araç, iş yeri, konut alım satımı ve tasdik işlemleri yapacaklar, noterlerin çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bayramda noterler açık mı? İşte detaylar…