Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye'de var mı?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 22:40

Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye'de var mı?

Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklaması ile beraber Nu varyantının görüldüğü bazı ülkelerle sınırların kapatıldığı bildirildi. Uzmanların gördüklerimizin en kötüsü şeklinde değerlendirdiği bu varyantla ilgili detaylar yaşanan bu gelişme sonrasında araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgınındaki panik yaratan bu varyantın özellikle Afrika kıtasında hızla yayıldığı bildirildi. Peki, Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var? İşte detaylar...

Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mı?

Nu varyantı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bazı ülkelerde hızla yayılıyor. Panik yaratan varyantla ilgili yapılan araştırmalarda bu zamana kadarki en tehlikeli varyantın bu olduğuna dair iddialar bulunuyor. Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklaması ile beraber bu ülkeler ile ülkemiz sınırlarının kapatıldığı bildirildi. Bu noktada "Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Nu varyantı ile ilgili merak edilen o detaylar...

Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mı?

NU VARYANTI NEDİR?

Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişelere neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mı?

Varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş olmasa da ilk olarak Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.

Öte yandan bazı iddialar bu varyantın bu zamana kadarki en tehlikelisi olduğu yönünde...

Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mı?

Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı. Sağlık bakanı fahrettin koca, 'nu' varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; bu geceden itibaren botsvana, güney afrika cumhuriyeti, mozambik, namibya ve zimbabve'den türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalara karşı alınan tedbiri duyurdu. Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

SON DAKİKA