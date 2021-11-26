Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mı?

Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklaması ile beraber Nu varyantının görüldüğü bazı ülkelerle sınırların kapatıldığı bildirildi. Uzmanların gördüklerimizin en kötüsü şeklinde değerlendirdiği bu varyantla ilgili detaylar yaşanan bu gelişme sonrasında araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgınındaki panik yaratan bu varyantın özellikle Afrika kıtasında hızla yayıldığı bildirildi. Peki, Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var? İşte detaylar...