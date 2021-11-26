Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mı?

Varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş olmasa da ilk olarak Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.

Öte yandan bazı iddialar bu varyantın bu zamana kadarki en tehlikelisi olduğu yönünde...