Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

Nükhet Duru Evli mi?
Nükhet Duru, ilk evliliğini 1987 yılında Dikran Masis ile yapmıştır. Çift 1991 yılında boşanmıştır. İkinci evliliğini 1995'te Özalp Birol ile yapan Nükhet Duru, 1999 da Birol ile de ayrılmıştır.
Nükhet Duru'nun Çocuğu Var mı?
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun Dikran Masis ile olan evliliğinden Cem adında bir oğlu var.
Nükhet Duru Diskografisi
45'lik, EP ve Teklileri
Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)
Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)
Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)
Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)
Cambaz - Haydi Hayat (1977)
Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)
Anılar - Güneş (1978)
Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)
Portofino - Yıldızlar (1979)
Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)
Remix-1 (1998)
Remix-2 (1998)
Nükhet Duru '99 (1999)
Durup Dururken (2008)
İlk 2 (2010)
Mavi Düşler (2018)
Kalbim Ege'de Kaldı (2020)
Kapıldım Gitti (2021)
Uzunlar (2021)
Stüdyo Albümleri
Bir Nefes Gibi (1976)
Melankoli (1978)
Sevgili Çocuklar (1979)
Nükhet Duru IV (1979)
Nükhet Duru 1981 (1981)
Aşıksam Ne Farkeder? (1982)
Her Şey Yeni (1984)
Sevda (1985)
Nadide (1986)
Çek Halatı Gönlüm (1987)
Benim Şarkılarım (1988)
Benim Yolum (1989)
Aç Gözünü Adamım (1991)
Aman Tanrım! (1992)
Nükhet Duru (1994)
Gümüş (1996)
Mühür (1997)
Cahide - Bu Bir Efsane (1998)
Bana Rağmen (2001)
Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)
...Gece Saat On İki (2006)
Tam Zamanında (2012)
Aşkın N Hali (2015)
Hikayesi Var (2020)