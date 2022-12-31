Haberler Yaşam Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 17:50

Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

Kanal D ekranlarına gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında Nükhet Duru da yer alıyor. Ünlü ismin hayatı ve kariyerine dair araştırmalar da bu şekilde başlamış oldu. Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz şarkıya ev sahipliği yapmış olan isim eğlenceli kişiliği ve başarılı sahne performansı ile de tanınıyor. Peki; Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?