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Haberler Yaşam Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 17:50

Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

Kanal D ekranlarına gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında Nükhet Duru da yer alıyor. Ünlü ismin hayatı ve kariyerine dair araştırmalar da bu şekilde başlamış oldu. Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz şarkıya ev sahipliği yapmış olan isim eğlenceli kişiliği ve başarılı sahne performansı ile de tanınıyor. Peki; Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

"Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yediden yetmişe herkesin severek takip ettiği isim Kanal D ekranlarına yılbaşı gecesi gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programı konukları arasında yerini alacak. Duru ve güzel sesi, eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken Nükhet Duru hakkında merak edilenlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru 19 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü şarkıcı aslen Niğdelidir. Bor'dan gelen bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Duru lise eğitimini Kandilli Kız Lisesi'nde tamamlamıştır.

Nükhet Duru henüz 11 yaşındayken annesi ile babası boşandığı için duyduğu üzüntü yüzünden geçici felç geçirmiştir.

Nükhet Duru 1971 yılında, İstanbul Bakırköy'deki Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım atmış oldu.

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Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?

Nükhet Duru Evli mi?

Nükhet Duru, ilk evliliğini 1987 yılında Dikran Masis ile yapmıştır. Çift 1991 yılında boşanmıştır. İkinci evliliğini 1995'te Özalp Birol ile yapan Nükhet Duru, 1999 da Birol ile de ayrılmıştır.

Nükhet Duru'nun Çocuğu Var mı?

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun Dikran Masis ile olan evliliğinden Cem adında bir oğlu var.

Nükhet Duru Diskografisi

45'lik, EP ve Teklileri

Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)

Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)

Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)

Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)

Cambaz - Haydi Hayat (1977)

Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)

Anılar - Güneş (1978)

Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)

Portofino - Yıldızlar (1979)

Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)

Remix-1 (1998)

Remix-2 (1998)

Nükhet Duru '99 (1999)

Durup Dururken (2008)

İlk 2 (2010)

Mavi Düşler (2018)

Kalbim Ege'de Kaldı (2020)

Kapıldım Gitti (2021)

Uzunlar (2021)

Stüdyo Albümleri

Bir Nefes Gibi (1976)

Melankoli (1978)

Sevgili Çocuklar (1979)

Nükhet Duru IV (1979)

Nükhet Duru 1981 (1981)

Aşıksam Ne Farkeder? (1982)

Her Şey Yeni (1984)

Sevda (1985)

Nadide (1986)

Çek Halatı Gönlüm (1987)

Benim Şarkılarım (1988)

Benim Yolum (1989)

Aç Gözünü Adamım (1991)

Aman Tanrım! (1992)

Nükhet Duru (1994)

Gümüş (1996)

Mühür (1997)

Cahide - Bu Bir Efsane (1998)

Bana Rağmen (2001)

Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)

...Gece Saat On İki (2006)

Tam Zamanında (2012)

Aşkın N Hali (2015)

Hikayesi Var (2020)

Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuklarından Nükhet Duru evli mi, çocuğu var mı?
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