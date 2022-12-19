Haberler Yaşam Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:30

Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü restoran sahibi Nusret'in 2022 Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inerek Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Nusret ise Instagram hesabından birçok Arjantinli futbolcuyla sahada çektirdiği fotoğraf karelerini ve videoları paylaştı. Efsane oyuncu Lionel Messi'yi Nusret'in çekiştirdiğini gösteren görüntü ise sosyal medyada çokça paylaşılmıştı. Nusret'in bu çekiştirme sonrasında amacına ulaştığını ve Messi ile Nusret'in yan yana fotoğraf çektirdiğini yine Instagram paylaşımı ortaya koydu.