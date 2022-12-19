Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:30

Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü restoran sahibi Nusret'in 2022 Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inerek Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Nusret ise Instagram hesabından birçok Arjantinli futbolcuyla sahada çektirdiği fotoğraf karelerini ve videoları paylaştı. Efsane oyuncu Lionel Messi'yi Nusret'in çekiştirdiğini gösteren görüntü ise sosyal medyada çokça paylaşılmıştı. Nusret'in bu çekiştirme sonrasında amacına ulaştığını ve Messi ile Nusret'in yan yana fotoğraf çektirdiğini yine Instagram paylaşımı ortaya koydu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Arjantin ve Fransa'nın rakip olduğu 2022 Dünya Kupası finali dünya çapında futbolseverlerin heyecanlı dakikalar yaşamasına neden oldu. Katar'da tarihi bir finalin yaşandığı Arjantin ve Fransa maçında maç sonucu 2-2 berabere kalınca uzatmalara gidildi.

Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzatmalarda da her iki takım birer gol atınca 3-3'lük skorla penaltılara gidildi. Arjantin, seri penaltı atışları sonucu Fransa'yı 4-2 mağlup etti. Arjantin 36 yıl sonra 3. kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

ARJANTİLİ FUTBOLCULARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

2022 Dünya Kupası ise Arjantin'in efsane oyuncusu 10 numaralı Lionel Messi tarafından havaya kaldırılırken takım arkadaşları da o anlarda çığlık çığlığaydı. Bu anları milyonlarca izleyici ekran başından takip etti. Arjantinli futbolcuların saha içinde de sevinçleri oldukça fazlaydı.

Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada ise ilginç bir görüntü gündem oldu. Bu ilginç görüntü ünlü restoran sahibi Nusret'e aitti. Ünlü restoran sahibi Nusret'in Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inerek Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olduğu fotoğraf kareleri sosyal medyada oldukça paylaşıldı.

Nusret Messi’yi yıldırdı, sonunda amacına ulaştı! Sosyal medyada gündem oldu

DÜNYA KUPASINI ELİNE ALDI!

Nusret'in Arjantinli futbolcularla tek tek fotoğraf kareleri çektirdiğini gösteren kareler ve dünya kupasını eline alışı gibi anların fotoğrafları sosyal medyada hâlâ paylaşılıyor. Nusret'in Instagram hesabından ise birçok Arjantinli futbolcuyla sahada çektirdiği fotoğraf kareleri ve videolar mevcut.

SON DAKİKA