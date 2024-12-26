O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!

BURADA SIK SIK KAZA OLUYOR



Bölgede ikamet eden ve daha öncede birçok kazanın olduğunu belirten Mustafa Ediş, "Ben yaklaşık 25 senedir buradayım ve bu üçüncü ölümlü kaza, yaralanmalı kazalar hariç. Buna nasıl bir önlem alınacak bilmiyorum. Buraya ufak bir geçiş açmışlar çocuklar, insanlar geçerken hep bu kazalar oluyor.