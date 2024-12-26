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O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
14:49
O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Otomobilin küçük kıza çarparak metrelerce savurduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okula gitmek için yola çıktığı esnada kaza kurbanı olan Safiye Seher Bozkurt'un ortaokul öğrencisi olduğu öğrenildi.