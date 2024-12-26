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Haberler Yaşam O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:49

O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Otomobilin küçük kıza çarparak metrelerce savurduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okula gitmek için yola çıktığı esnada kaza kurbanı olan Safiye Seher Bozkurt'un ortaokul öğrencisi olduğu öğrenildi.

İHA
O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!

Adapazarı-Karasu yolunda meydana gelen kazada, okula gitmek için yaya geçidinden geçen Safiye Seher Bozkurt'a (10), K.Ş. idaresindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil çarptı. Bu esnada otomobilin arkasında bulunan iki araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!

Kazada ağır yaralanan kız çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.

10 yaşındaki çocuğu hayattan koparan feci kaza kamerada | Video

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O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, 10 yaşındaki küçük kız çocuğunu hayattan koparan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!

Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine yönelen Safiye Seher Bozkurt'a, otomobilin çarpması ve küçük kızın metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. Devamında ise diğer araçların kazaya karıştığı görüldü.

O ilimizde feci kaza: 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu! İşte o dehşet anları!

BURADA SIK SIK KAZA OLUYOR

Bölgede ikamet eden ve daha öncede birçok kazanın olduğunu belirten Mustafa Ediş, "Ben yaklaşık 25 senedir buradayım ve bu üçüncü ölümlü kaza, yaralanmalı kazalar hariç. Buna nasıl bir önlem alınacak bilmiyorum. Buraya ufak bir geçiş açmışlar çocuklar, insanlar geçerken hep bu kazalar oluyor.

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