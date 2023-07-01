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Haberler Yaşam O ilimizde kahreden manzara: 6 kişiden 2'si öldü!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:19

O ilimizde kahreden manzara: 6 kişiden 2'si öldü!

Yürekleri yakan olay Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Denize girip akıntıya kapılan ve kurtarılıp hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti...

O ilimizde kahreden manzara: 6 kişiden 2’si öldü!

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., bir süre sonra akıntıya kapıldı.

O ilimizde kahreden manzara: 6 kişiden 2’si öldü!

Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu ise bulunamadı.

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O ilimizde kahreden manzara: 6 kişiden 2’si öldü!

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ilimizde kahreden manzara: 6 kişiden 2’si öldü!

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Güder ve Semizoğlu'na ulaşıldı.

O ilimizde kahreden manzara: 6 kişiden 2’si öldü!

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişiden Güder ve Semizoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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