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Haberler Yaşam O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 13:14

O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 37 yıl önce yapılan sondajın ardından demir borularla ağzı kapatılan ve o dönemde çıkarttıkları petrolü çakmakla yaktıkları kuyunun yeniden açılarak incelenmesini istedi. Bölge halkı, "Biz buna şahit olduk, kime sorarsanız sorun burayı herkes böyle bilir" dedi…

O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde 37 yıl önce uzun süre petrol çalışmalarının yapıldığı sondaj kuyusu, demir boru ile kapatıldı. Köyde yaşayan vatandaşlar, yakın bir zamana kadar ağzı kapaklı olan demir borudan aşağıya sarkıttıkları bidon ile çıkarttıkları petrolü yaktıklarını söyledi. Demir borunun kapağının kesilmesi ve içerisine ağaç dalları gibi atıkların atılması sonrasında içerisinin dolduğunu belirten vatandaşlar, bölgede petrol arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!

1985 yılında Taşköprü'nün Esenlik köyüne gelerek 'Esenlik köyünde petrol umudu' diye haber yaptığını anlatan Gazeteci İzzet Sarı, "Ben, 1985-1986 yılında Hürriyet Gazetesinde çalışırken bu bölgeyi haber yapmıştım. Alatarla pazarında bir konuşma duydum. Esenlik köyünden Kel Selim lakaplı şu anda vefat etmiş, bir büyüğümüzün buradan gaz çıkarttığını, buradan herhangi bir şekilde yabancı madde çıkarttığını konuştular. Ben de Kel Selim lakaplı büyüğümüzü arayıp buldum, Kel Selim ile buraya geldik. Burada kendisi bir düzenek yapmıştı. O düzenek ile kuyudan petrol ya da gaz her ne ise çıkartmıştı. Çıkarttığını kenara döküp yakmıştı.

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O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!

Biz o zaman bu olayı 1985 ya da 1986 yılında 'Esenlik köyünde petrol umudu' diye haberini yapmıştık. Benim geldiğim dönemde o zaman betonun üzerinde 1950 yılı diye buranın yapılışının tarihi yazıyordu. 1950'li yıllarda bu kuyu açılmış anladığımız kadarıyla. O dönemde Kel Selim, bu kuyuyu Alman bir firmanın açtığını söylemişti. Biz kuyudan çıkarttığımız o maddeyi bizim gözümüzün önünde yaktı. Ben gözümle yandığını gördüm. Kurduğu düzenekle çıkarttığı maddeyi gördüm. Zift gibiydi. Mazot mudur, gaz mıdır, benzin midir ben bilemiyorum bunu ama ben bu olaya şahit oldum. Burada kaç metreye kadar gidildi bilemiyoruz ama o günkü teknoloji ile bu kadar çıkartılabilmiş. 2022 yılına geldik, bugün derin denizlerde 1500-2000 metreye kadar çok rahat sondaj yapabiliyor. Buralardan petrol çıkartabiliyor.

O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!

Eğer buraya Türkiye Petrolleri ya da devletimizin yetkilileri buraya gelip yeni teknoloji ile tekrar burada bir sondaj çalışması yaparsa ben, inanıyorum buradan petrol çıkacağına ama doğalgaz da olabilir. Biz buna şahit olduk, bölgede kime sorarsanız sorun burayı herkes böyle bilir. Ben de buna şahidim, bu bölgenin yetiştirdiği bir gazeteci olarak. Tek sorun yetkili birisi gelip buraya incelemede bulunacak. Burasının ağzı kapalıydı, vidalı bir şekildeydi. Şimdi orasını kesmişler, biz de yeni gördük. Buraya gelinip bir araştırma tahlil yapılacak. Var ise vardır, yoksa da yoktur. Bu sadece bu bölge için değil, devletimizin de menfaatine olacaktır" diye konuştu.

O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!

Demir borunun ağzının kapalı olmasından ötürü içerisine bidon indiremediklerini söyleyen Sarı, "Ben 1985 yılında burasını haber yapmıştım. Esenlik köyünde petrol umudu diye. Kel Selim ile buradan biz petrol çıkarttık. Biz de o umutla buraya geldik ama baktık ki bölgede çocuklarda olabilir, başkada nasıl oldu bilemiyoruz. Kuyunun içinden çıkartılacak petrol için ip, hayat, bidon gibi malzemelerde getirmiştik. Ama demir borunun içerisi dolu olduğu için maalesef indiremedik. Demir borunun içerisinin temizlenmesi gerekiyor, ondan sonra çıkartılabilir" diye konuştu

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