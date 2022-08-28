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O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 13:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
13:14
O ilimizde petrol umudu: Meğer bundan 37 yıl önce çıkarmışlar!
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 37 yıl önce yapılan sondajın ardından demir borularla ağzı kapatılan ve o dönemde çıkarttıkları petrolü çakmakla yaktıkları kuyunun yeniden açılarak incelenmesini istedi. Bölge halkı, "Biz buna şahit olduk, kime sorarsanız sorun burayı herkes böyle bilir" dedi…