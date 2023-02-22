O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek’ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi O Kız son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın yer aldığı dizinin 22 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 21. Bölümünde Melek, nişanı terk eden Zeynep'i avutmak için hemen devreye girer. Melek'in oyununa gelen Sitare, Zeynep'in ona küstüğünü söyleyerek Kadir'den yardım ister. Küslüklere hiç dayanamayan Kadir, Sitare ve Zeynep'i barıştırmak için kolları sıvar. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız 21. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, O Kız 21. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…