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Haberler Yaşam O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek'ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle
Giriş Tarihi: 22.02.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 19:38

O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek'ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi O Kız son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın yer aldığı dizinin 22 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 21. Bölümünde Melek, nişanı terk eden Zeynep'i avutmak için hemen devreye girer. Melek'in oyununa gelen Sitare, Zeynep'in ona küstüğünü söyleyerek Kadir'den yardım ister. Küslüklere hiç dayanamayan Kadir, Sitare ve Zeynep'i barıştırmak için kolları sıvar. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız 21. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, O Kız 21. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek’ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi O Kız 21. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Erkan Petekkaya Sezin Akbaşoğulları, Macit Koper gibi isimleri buluşturan dizinin 22 Şubat 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, O Kız yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde Sitare ve Ozan hesaplaşması kıran kırana devam eder. Melek, nişanı terk eden Zeynep'i avutmak için hemen devreye girer. Sitare ise Zeynep'le yalnız kalma fırsatı bulduğu an ona Ozan'la ilgili günah çıkartır. O Kız son bölüm izle ekranı Kanal D tarafından paylaşıldı. İşte, O Kız 21. Bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek’ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

O KIZ SON BÖLÜM İZLE!

İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

O KIZ 21. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek’ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

O KIZ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Content House'un üstlendiği dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlanan her bölümü ile beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan 21. bölümünde Sitare, Melek'ten büyük darbe yiyor!

O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek’ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

Sitare ve Ozan hesaplaşması kıran kırana devam ederken, Zeynep daha fazla dayanamaz ve ortaya çıkar. Sitare ve Ozan dev bir şok yaşar, Zeynep onlara açıklama yapma fırsatı bile vermeden nişanı terk eder.

O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek’ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

Melek, dünyası başına yıkılmış olan Zeynep'i avutmak için hemen devreye girerken, Sitare ikisini yan yana gördüğü an Melek'in oyununa geldiğini anlar ama ilk kez pozisyon alamayacak kadar gafil avlanmış haldedir.

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