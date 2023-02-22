O Kız 21. bölüm izle: Sitare, Melek’ten büyük darbe yiyor! Kanal D dizi izle ekranı ile O Kız son bölüm izle

O KIZ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Content House'un üstlendiği dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlanan her bölümü ile beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan 21. bölümünde Sitare, Melek'ten büyük darbe yiyor!