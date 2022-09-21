O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'nin yeni dizisi O Kız, 21 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer yer alıyor. Tanıtımlarıyla dikkat çeken dizide Sezin Akbaşoğulları, cool duruşu, karizması ve başarısıyla baş döndürücü bir kadın olan Sitare karakterine hayat veriyor. İzleyiciler, O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, O Kız dizisi Sitare kimdir? O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, hayatı ve rol aldığı diziler…