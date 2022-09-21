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Haberler Yaşam O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 17:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 17:10

O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'nin yeni dizisi O Kız, 21 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer yer alıyor. Tanıtımlarıyla dikkat çeken dizide Sezin Akbaşoğulları, cool duruşu, karizması ve başarısıyla baş döndürücü bir kadın olan Sitare karakterine hayat veriyor. İzleyiciler, O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, O Kız dizisi Sitare kimdir? O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, hayatı ve rol aldığı diziler…

O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan O Kız dizisi, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dram türündeki dizide Erkan Petekkaya'ya güzel oyuncu Sezin Akbaşoğulları eşlik ediyor. Akbaşoğulları, dizide güzel ve yırtıcı bir iş kadını olan Sitare rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada izleyiciler, ''O Kız dizisi Sitare kimdir, hastalığı nedir?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Sezin Akbaşoğulları hakkında tüm merak edilenler...

O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

O KIZ DİZİSİ SİTARE KARAKTERİ HAKKINDA

40'lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi.

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O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk 'projesi' ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan. Sitare'nin Ozan'a duyduğu tutku, bir heykeltıraşın eserine bakarken duyduğu tutkuyla aynı. Bencil ve kendine dönük bir tutku… Aşık mı? Sitare'nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi. O, kendi elleriyle yoktan var ettiği 'eserine' sahip olmaya aşık. Ozan adeta bir meta Sitare için. Onun gurur tablosu.

O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıkan Sezin Akbaşoğulları, kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti.

O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Asıl çıkışını 2005 yılında rol aldığı Beyaz Gelincik dizisi ile yapan Sezin Akbaşoğulları'nın ilk rol aldığı film ise Gülizar'dır.

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Bir Aşk Hikayesi, Kardelen, Kavşak, Yabancı, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Sevgili Komşum, Eylül, Sır Gibi, Derdest, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen De Gitme, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ah Neriman, Racon Ailem İçin, Hatırla Gönül, Cesur ve Güzel, Fi, Ufak Tefek Cinayetler, Babamın Günahları, Ağlama Anne, Kırmızı Oda, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

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