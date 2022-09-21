O KIZ DİZİSİ SİTARE KİMDİR? O Kız dizisinin Sitare’si Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk 'projesi' ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan. Sitare'nin Ozan'a duyduğu tutku, bir heykeltıraşın eserine bakarken duyduğu tutkuyla aynı. Bencil ve kendine dönük bir tutku… Aşık mı? Sitare'nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi. O, kendi elleriyle yoktan var ettiği 'eserine' sahip olmaya aşık. Ozan adeta bir meta Sitare için. Onun gurur tablosu.