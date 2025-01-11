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Haberler Yaşam O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 22:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:14

O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması O Ses Türkiye yeni sezon tarihleri belli oldu. Yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan yarışmanın jürilerini Acun Ilıcalı açıkladı.Yılbaşı özel programında yayın tarihinin de duyurulmasıyla yarışmanın takipçileri tarihi ve jüri üyelerini araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimdir?

O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

O Ses Türkiye yayın tarihi ve jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı gecesi yayımlanan bölümde Acun Ilıcalı yeni sezon başlangıç tarihini ve üç jüri üyesini duyurmuştu. Bunun ardından 4. jüri merakla beklenirken bir isimde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman, jüriler kimler?

O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

O SES TÜRKİYE 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

Acun Ilıcalı duyurdu;

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O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

O SES TÜRKİYE 2025 TARİHİ BELLİ OLDU!

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla göre O Ses Türkiye'nin 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu.

O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yeni sezonda da yer alacağını açıklamışken bir sürpriz isimden bahsetti.

O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

MELİKE ŞAHİN 4.JÜRİ OLACAK!

O Ses Türkiye'nin dördüncü jürisi, ilk solo albümünü 2021'de çıkaran Melike Şahin olacak. O Ses Türkiye resmi hesabından paylaşıldı.

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