O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

O Ses Türkiye yayın tarihi ve jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı gecesi yayımlanan bölümde Acun Ilıcalı yeni sezon başlangıç tarihini ve üç jüri üyesini duyurmuştu. Bunun ardından 4. jüri merakla beklenirken bir isimde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman, jüriler kimler?