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O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
22:14
O Ses Türkiye 2025 jürileri ve başlangıç tarihi:O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması O Ses Türkiye yeni sezon tarihleri belli oldu. Yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan yarışmanın jürilerini Acun Ilıcalı açıkladı.Yılbaşı özel programında yayın tarihinin de duyurulmasıyla yarışmanın takipçileri tarihi ve jüri üyelerini araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimdir?