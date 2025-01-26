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O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
17:20
İlk bölüm yayın tarihi 10 Ekim 2011 olan O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Çekimlerine geçtiğimiz hafta başlanan yarışma programının jüri koltuğuna oturacak isimler de açıklandı. Son olarak 2021 yılında yayınlanan program, sadece yılbaşı akşamlarında yayınlanıyordu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler? İşte, yeni sezon tarihi...