O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? 2025 O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu!

Uzun bir aranın ardından sonra izleyiciyle buluşacak olan "O Ses Türkiye"nin yayın tarihi merak edildi. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan yarışma programı son olarak 10. sezonuyla ekranlara veda etmiş ve son şampiyonu Hasan Koçak olmuştu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman? O Ses Türkiye 2025 jürileri kimler?