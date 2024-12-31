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Haberler Yaşam O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:06

O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası

Bu akşam yeni yılı ekranları başında karşılayacak olanlar için O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle ekranı 2025 heyecanıyla araştırılıyor. TV8 canlı yayın ekranıyla Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Giray Altınok, Mina Demirtaş, Dilan Çiçek Deniz, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor. Bu heyecanlı programı izleyip ünlülerin performanslarını seyretmek isteyenler için işte TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle ekranı

O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle ekranı araştırılıyor: Bu akşam TV8 ekranlarında birbirinden ünlü isimlerin yarışacağı yarışmada tanıtımın ardından performanslar merakla bekleniyor. Yeni yılı ekranları başında karşılayacak olanlar yerlerini aldı. İşte TV8 ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle

O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ;

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak.

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O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı Özel konukları şu şekilde;

Mert Turak
Beril Pozam & Ersin Arıcı
Esra Bilgiç
Barış Kılıç
Mina Demirtaş

O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası

Doğukan Güngör
Aslıhan Güner
Sıla Türkoğlu

O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası

Dilan Çiçek Deniz
Deniz Baysal & Barış Yurtçu
Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)
Diren Polatoğulları

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