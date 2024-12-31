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O Ses Türkiye CANLI İZLE 31 Aralık 2024 || TV8 yayın ekranı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle sayfası
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
17:06
Bu akşam yeni yılı ekranları başında karşılayacak olanlar için O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle ekranı 2025 heyecanıyla araştırılıyor. TV8 canlı yayın ekranıyla Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Giray Altınok, Mina Demirtaş, Dilan Çiçek Deniz, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor. Bu heyecanlı programı izleyip ünlülerin performanslarını seyretmek isteyenler için işte TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle ekranı