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O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
17:40
O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?
O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla izleyicilerle yeniden buluşmak için gün sayıyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda ekrana gelecek olan yarışma programının jüri koltuğunda sürpriz isimler yer alıyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, juri koltuğunda kimler var? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...