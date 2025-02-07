O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?

O Ses Türkiye, bu sezon yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2022 yılında yayın hayatına son veren ve sadece yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelen programa olan ilgi yeniden ekranlara geliyor. O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak gibi sorular ise araştırılmaya başlandı. İşte, O Ses Türkiye yeni sezonunun başlangıç tarihi ve jüri üyeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...