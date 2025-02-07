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Giriş Tarihi: 07.02.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:40

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?

O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla izleyicilerle yeniden buluşmak için gün sayıyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda ekrana gelecek olan yarışma programının jüri koltuğunda sürpriz isimler yer alıyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, juri koltuğunda kimler var? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?

O Ses Türkiye, bu sezon yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2022 yılında yayın hayatına son veren ve sadece yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelen programa olan ilgi yeniden ekranlara geliyor. O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler olacak gibi sorular ise araştırılmaya başlandı. İşte, O Ses Türkiye yeni sezonunun başlangıç tarihi ve jüri üyeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yapılan açıklamaya göre O Ses Türkiye yarışması 8 Şubat 2025 Cumartesi günü başlayacak.

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O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yeni sezonda jüri koltuklarında sevilen isimler yer alıyor:

Beyazıt Öztürk
Hadise
Gökhan Özoğuz
Melike Şahin

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ 2025: TV8 ile O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, jürileri kimler?

O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

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