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Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:31

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!

Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamayla birlikte O Ses Türkiye 2025 sezonunun başlangıç tarihi netleşti. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? İşte, yayın tarihi ve detayları...

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!

Müzik tutkunlarının merakla beklediği O Ses Türkiye 2025 sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yılbaşı özel programında yaptığı açıklamayla yarışmanın başlayacağı tarihi duyurdu. Yeni sezonda izleyicileri yine müzik dolu anlar ve sürprizlerle dolu bir şölen bekliyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!

O SES TÜRKİYE 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

Acun Ilıcalı duyurdu;

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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!

O SES TÜRKİYE 2025 TARİHİ BELLİ OLDU!

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla göre O Ses Türkiye'nin 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?

Programın yeni sezon jürileri henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, yılbaşı özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak.

Daha önceki yıllarda jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimler yer almıştı.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!
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