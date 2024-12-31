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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
23:31
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 tarihi belli oldu!
Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamayla birlikte O Ses Türkiye 2025 sezonunun başlangıç tarihi netleşti. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? İşte, yayın tarihi ve detayları...