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O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
23:53
Yılın en çok konuşulan müzik yarışması O Ses Türkiye, yeni sezona hazırlık yapıyor! 2025 sezonu için jüri üyeleri belli oldu, ancak asıl merak edilen soru "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak?" oldu. Sevilen yarışma programı son olarak 2021 yılında ekrana gelmiş ve o yıl şampiyon Hasan Koçak olmuştu. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...