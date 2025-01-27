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Haberler Yaşam O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 23:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:53

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?

Yılın en çok konuşulan müzik yarışması O Ses Türkiye, yeni sezona hazırlık yapıyor! 2025 sezonu için jüri üyeleri belli oldu, ancak asıl merak edilen soru "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak?" oldu. Sevilen yarışma programı son olarak 2021 yılında ekrana gelmiş ve o yıl şampiyon Hasan Koçak olmuştu. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?

O Ses Türkiye 2025 sezonu, merakla beklenen tarihiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin en sevilen ses yarışmasının bu yılki jüri kadrosu da netleşti. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak? İşte, sevilen yarışma programına dair merak edilen soruların yanıtı!

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

Acun Ilıcalı duyurdu;

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O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE 2025 TARİHİ

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla göre O Ses Türkiye'nin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Bu noktada sevilen programın önümüzdeki haftalarda TV8 ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yıllar sonra ekranlara dönecek olan TV8'in en sevilen yarışmalarından "O Ses Türkiye"nin jüri üyeleri belli oldu.

Uzun bir aranın ardından sonra izleyiciyle buluşacak olan "O Ses Türkiye"nin jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin yer alacak.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?

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