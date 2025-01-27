O SES TÜRKİYE NE ZAMAN? jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye 2025 yayın tarihi belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yıllar sonra ekranlara dönecek olan TV8'in en sevilen yarışmalarından "O Ses Türkiye"nin jüri üyeleri belli oldu.

Uzun bir aranın ardından sonra izleyiciyle buluşacak olan "O Ses Türkiye"nin jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin yer alacak.