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Haberler Yaşam O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 10:22

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yarışmacıları ve farklı jürisi ile bu yıl da yayında olacak. Birbirinden ünlü konuklar şarkı ve dans performansları ile seyirci karşısında olacak. Yayımlanan fragmanlarla birlikte O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu. TV8 ekranlarında yayımlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı program her yılbaşında özel bir program düzenliyor. O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları arasında oyuncular ağırlıkta olacak. Bu yıl sevilen fenomenler de sahnede yer alacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, jüride hangi isimler var? İşte, o ünlü isimler…

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi bazı isimler tek performans sergilerken bazı isimler çift olarak sahne alacak. Ayrıca bazı isimlerin şarkının yanı sıra dans gösterileri de var. O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları arasında usta oyuncular, popüler isimler, fenomenler yer alacak. Bazı dizi çiftleri birlikte şarkı söyleyecek. Cumartesi günü TV8 ekranlarında olacak yarışmada sunucu Acun Ilıcalı olacak. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı 2023 özel konukları, yarışmacıları…

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz sezonlarda yarışmada jüri üyeliği yapan isimler bir araya gelecek. Yılbaşı özel jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Seda Sayan ve Yıldız Tilbe bulunacak.

İşte, yarışmacılar…

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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

2023 O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

Yarışmaya katılacak isimler arasında Alina Boz, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Bestemsu Özdemir, Melis Sezen, Şafak Sezer, Büşra Pekin, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaş, Hazal Subaşı gibi oyuncular tek sahne alacak.

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un düeti şimdiden konuşulmaya başladı.

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