Haberler Yaşam O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 10:22

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, hangi isimler var?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yarışmacıları ve farklı jürisi ile bu yıl da yayında olacak. Birbirinden ünlü konuklar şarkı ve dans performansları ile seyirci karşısında olacak. Yayımlanan fragmanlarla birlikte O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu. TV8 ekranlarında yayımlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı program her yılbaşında özel bir program düzenliyor. O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları arasında oyuncular ağırlıkta olacak. Bu yıl sevilen fenomenler de sahnede yer alacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler, jüride hangi isimler var? İşte, o ünlü isimler…